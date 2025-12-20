SinaisSeções
Cesar Julian Navarro

TradexCap Scalper

Cesar Julian Navarro
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 42%
Tickmill-Live02
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
65
Negociações com lucro:
45 (69.23%)
Negociações com perda:
20 (30.77%)
Melhor negociação:
8.98 USD
Pior negociação:
-9.58 USD
Lucro bruto:
127.09 USD (6 801 pips)
Perda bruta:
-33.37 USD (1 564 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (21.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.86 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
0.30%
Depósito máximo carregado:
14.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
8.87
Negociações longas:
34 (52.31%)
Negociações curtas:
31 (47.69%)
Fator de lucro:
3.81
Valor esperado:
1.44 USD
Lucro médio:
2.82 USD
Perda média:
-1.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.57 USD (3)
Crescimento mensal:
41.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.57 USD (3.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.25% (10.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.55% (11.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 94
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.98 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +21.10 USD
Máxima perda consecutiva: -10.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 mais ...
Nuestra operativa en TradexCap se basa en el aprovechamiento de micro-movimientos del mercado mediante algoritmos de ejecución rápida y análisis técnico avanzado.

Metodología: Ejecución de múltiples operaciones diarias en marcos temporales de 1 a 5 minutos (M1/M5).

Utilizamos "Tecnología de ejecución asistida por IA/Algoritmos". y gestionada por Trader todos los dias. para un mayor control.

Gestión de Riesgo: Cada operación cuenta con un Stop Loss Dinamico ajustado para proteger el capital ante giros inesperados. No utilizamos martingala.

Activos: Concentración en XAUUSD.

Para mayor información. Visítenos en TradexCap: tradex-capital.com

Telegram: @TradexCap

Sem comentários
2025.12.26 18:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.20 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.20 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
