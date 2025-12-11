- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
192
Transacciones Rentables:
170 (88.54%)
Transacciones Irrentables:
22 (11.46%)
Mejor transacción:
20.60 EUR
Peor transacción:
-10.43 EUR
Beneficio Bruto:
367.90 EUR (19 892 pips)
Pérdidas Brutas:
-104.66 EUR (7 785 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (32.76 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
32.76 EUR (30)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
99.55%
Carga máxima del depósito:
40.09%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
74
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
20.65
Transacciones Largas:
104 (54.17%)
Transacciones Cortas:
88 (45.83%)
Factor de Beneficio:
3.52
Beneficio Esperado:
1.37 EUR
Beneficio medio:
2.16 EUR
Pérdidas medias:
-4.76 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-12.75 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.75 EUR (2)
Crecimiento al mes:
52.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
12.75 EUR (1.74%)
Reducción relativa:
De balance:
1.70% (12.04 EUR)
De fondos:
48.23% (367.17 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|21
|EURJPY
|18
|NZDJPY
|18
|EURCAD
|16
|AUDJPY
|16
|CADJPY
|14
|USDCAD
|14
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|11
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|9
|NZDCAD
|8
|EURAUD
|7
|AUDCAD
|5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|31
|EURJPY
|30
|NZDJPY
|23
|EURCAD
|20
|AUDJPY
|22
|CADJPY
|22
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|28
|AUDUSD
|23
|EURGBP
|24
|EURUSD
|19
|NZDUSD
|15
|NZDCAD
|11
|EURAUD
|8
|AUDCAD
|7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|654
|EURJPY
|333
|NZDJPY
|1K
|EURCAD
|1.3K
|AUDJPY
|945
|CADJPY
|326
|USDCAD
|1.3K
|GBPUSD
|722
|AUDUSD
|1.2K
|EURGBP
|1K
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|836
|NZDCAD
|524
|EURAUD
|643
|AUDCAD
|207
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.60 EUR
Peor transacción: -10 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +32.76 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -12.75 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Coinexx-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
EagleFX-Live
|2.44 × 9
Exness-Real9
|2.47 × 163
Varchev-Real
|3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
Exness-Real16
|4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
No hay comentarios