SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CORE 7 VENUS
Valentin Woite

CORE 7 VENUS

Valentin Woite
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 53%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
192
Transacciones Rentables:
170 (88.54%)
Transacciones Irrentables:
22 (11.46%)
Mejor transacción:
20.60 EUR
Peor transacción:
-10.43 EUR
Beneficio Bruto:
367.90 EUR (19 892 pips)
Pérdidas Brutas:
-104.66 EUR (7 785 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (32.76 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
32.76 EUR (30)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
99.55%
Carga máxima del depósito:
40.09%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
74
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
20.65
Transacciones Largas:
104 (54.17%)
Transacciones Cortas:
88 (45.83%)
Factor de Beneficio:
3.52
Beneficio Esperado:
1.37 EUR
Beneficio medio:
2.16 EUR
Pérdidas medias:
-4.76 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-12.75 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.75 EUR (2)
Crecimiento al mes:
52.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
12.75 EUR (1.74%)
Reducción relativa:
De balance:
1.70% (12.04 EUR)
De fondos:
48.23% (367.17 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 21
EURJPY 18
NZDJPY 18
EURCAD 16
AUDJPY 16
CADJPY 14
USDCAD 14
GBPUSD 13
AUDUSD 12
EURGBP 11
EURUSD 10
NZDUSD 9
NZDCAD 8
EURAUD 7
AUDCAD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 31
EURJPY 30
NZDJPY 23
EURCAD 20
AUDJPY 22
CADJPY 22
USDCAD 16
GBPUSD 28
AUDUSD 23
EURGBP 24
EURUSD 19
NZDUSD 15
NZDCAD 11
EURAUD 8
AUDCAD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 654
EURJPY 333
NZDJPY 1K
EURCAD 1.3K
AUDJPY 945
CADJPY 326
USDCAD 1.3K
GBPUSD 722
AUDUSD 1.2K
EURGBP 1K
EURUSD 1.1K
NZDUSD 836
NZDCAD 524
EURAUD 643
AUDCAD 207
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
No hay comentarios
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 21:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Share of trading days is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 13:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
