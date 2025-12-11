СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CORE 7 VENUS
Valentin Woite

CORE 7 VENUS

Valentin Woite
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 49%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
151 (87.79%)
Убыточных трейдов:
21 (12.21%)
Лучший трейд:
20.60 EUR
Худший трейд:
-10.43 EUR
Общая прибыль:
346.22 EUR (17 849 pips)
Общий убыток:
-101.13 EUR (7 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (32.76 EUR)
Макс. прибыль в серии:
32.76 EUR (30)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
99.55%
Макс. загрузка депозита:
34.94%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
105
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
19.22
Длинных трейдов:
96 (55.81%)
Коротких трейдов:
76 (44.19%)
Профит фактор:
3.42
Мат. ожидание:
1.42 EUR
Средняя прибыль:
2.29 EUR
Средний убыток:
-4.82 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-12.75 EUR)
Макс. убыток в серии:
-12.75 EUR (2)
Прирост в месяц:
49.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
12.75 EUR (1.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.70% (12.04 EUR)
По эквити:
40.90% (303.98 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 19
EURJPY 17
NZDJPY 17
AUDJPY 14
EURCAD 13
CADJPY 12
AUDUSD 12
USDCAD 12
GBPUSD 11
EURUSD 9
NZDUSD 9
EURGBP 9
NZDCAD 7
EURAUD 7
AUDCAD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 30
EURJPY 29
NZDJPY 23
AUDJPY 21
EURCAD 16
CADJPY 21
AUDUSD 23
USDCAD 15
GBPUSD 24
EURUSD 18
NZDUSD 15
EURGBP 21
NZDCAD 10
EURAUD 8
AUDCAD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 454
EURJPY 241
NZDJPY 953
AUDJPY 761
EURCAD 1.2K
CADJPY 144
AUDUSD 1.2K
USDCAD 1.1K
GBPUSD 438
EURUSD 941
NZDUSD 836
EURGBP 824
NZDCAD 427
EURAUD 643
AUDCAD 119
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.60 EUR
Худший трейд: -10 EUR
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +32.76 EUR
Макс. убыток в серии: -12.75 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 21:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Share of trading days is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 13:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 13:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
