- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
151 (87.79%)
Убыточных трейдов:
21 (12.21%)
Лучший трейд:
20.60 EUR
Худший трейд:
-10.43 EUR
Общая прибыль:
346.22 EUR (17 849 pips)
Общий убыток:
-101.13 EUR (7 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (32.76 EUR)
Макс. прибыль в серии:
32.76 EUR (30)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
99.55%
Макс. загрузка депозита:
34.94%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
105
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
19.22
Длинных трейдов:
96 (55.81%)
Коротких трейдов:
76 (44.19%)
Профит фактор:
3.42
Мат. ожидание:
1.42 EUR
Средняя прибыль:
2.29 EUR
Средний убыток:
-4.82 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-12.75 EUR)
Макс. убыток в серии:
-12.75 EUR (2)
Прирост в месяц:
49.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
12.75 EUR (1.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.70% (12.04 EUR)
По эквити:
40.90% (303.98 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|19
|EURJPY
|17
|NZDJPY
|17
|AUDJPY
|14
|EURCAD
|13
|CADJPY
|12
|AUDUSD
|12
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|9
|NZDUSD
|9
|EURGBP
|9
|NZDCAD
|7
|EURAUD
|7
|AUDCAD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|30
|EURJPY
|29
|NZDJPY
|23
|AUDJPY
|21
|EURCAD
|16
|CADJPY
|21
|AUDUSD
|23
|USDCAD
|15
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|18
|NZDUSD
|15
|EURGBP
|21
|NZDCAD
|10
|EURAUD
|8
|AUDCAD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|454
|EURJPY
|241
|NZDJPY
|953
|AUDJPY
|761
|EURCAD
|1.2K
|CADJPY
|144
|AUDUSD
|1.2K
|USDCAD
|1.1K
|GBPUSD
|438
|EURUSD
|941
|NZDUSD
|836
|EURGBP
|824
|NZDCAD
|427
|EURAUD
|643
|AUDCAD
|119
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.60 EUR
Худший трейд: -10 EUR
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +32.76 EUR
Макс. убыток в серии: -12.75 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Нет отзывов