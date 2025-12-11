SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CORE 7 VENUS
Valentin Woite

CORE 7 VENUS

Valentin Woite
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 53%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
192
Negociações com lucro:
170 (88.54%)
Negociações com perda:
22 (11.46%)
Melhor negociação:
20.60 EUR
Pior negociação:
-10.43 EUR
Lucro bruto:
367.90 EUR (19 892 pips)
Perda bruta:
-104.66 EUR (7 785 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (32.76 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
32.76 EUR (30)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
99.55%
Depósito máximo carregado:
40.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
74
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
20.65
Negociações longas:
104 (54.17%)
Negociações curtas:
88 (45.83%)
Fator de lucro:
3.52
Valor esperado:
1.37 EUR
Lucro médio:
2.16 EUR
Perda média:
-4.76 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-12.75 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-12.75 EUR (2)
Crescimento mensal:
52.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
12.75 EUR (1.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.70% (12.04 EUR)
Pelo Capital Líquido:
48.23% (367.17 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 21
EURJPY 18
NZDJPY 18
EURCAD 16
AUDJPY 16
CADJPY 14
USDCAD 14
GBPUSD 13
AUDUSD 12
EURGBP 11
EURUSD 10
NZDUSD 9
NZDCAD 8
EURAUD 7
AUDCAD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 31
EURJPY 30
NZDJPY 23
EURCAD 20
AUDJPY 22
CADJPY 22
USDCAD 16
GBPUSD 28
AUDUSD 23
EURGBP 24
EURUSD 19
NZDUSD 15
NZDCAD 11
EURAUD 8
AUDCAD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 654
EURJPY 333
NZDJPY 1K
EURCAD 1.3K
AUDJPY 945
CADJPY 326
USDCAD 1.3K
GBPUSD 722
AUDUSD 1.2K
EURGBP 1K
EURUSD 1.1K
NZDUSD 836
NZDCAD 524
EURAUD 643
AUDCAD 207
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.60 EUR
Pior negociação: -10 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +32.76 EUR
Máxima perda consecutiva: -12.75 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Sem comentários
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 21:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Share of trading days is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 13:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
