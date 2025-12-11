- Crescimento
Negociações:
192
Negociações com lucro:
170 (88.54%)
Negociações com perda:
22 (11.46%)
Melhor negociação:
20.60 EUR
Pior negociação:
-10.43 EUR
Lucro bruto:
367.90 EUR (19 892 pips)
Perda bruta:
-104.66 EUR (7 785 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (32.76 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
32.76 EUR (30)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
99.55%
Depósito máximo carregado:
40.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
74
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
20.65
Negociações longas:
104 (54.17%)
Negociações curtas:
88 (45.83%)
Fator de lucro:
3.52
Valor esperado:
1.37 EUR
Lucro médio:
2.16 EUR
Perda média:
-4.76 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-12.75 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-12.75 EUR (2)
Crescimento mensal:
52.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
12.75 EUR (1.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.70% (12.04 EUR)
Pelo Capital Líquido:
48.23% (367.17 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|21
|EURJPY
|18
|NZDJPY
|18
|EURCAD
|16
|AUDJPY
|16
|CADJPY
|14
|USDCAD
|14
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|11
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|9
|NZDCAD
|8
|EURAUD
|7
|AUDCAD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|31
|EURJPY
|30
|NZDJPY
|23
|EURCAD
|20
|AUDJPY
|22
|CADJPY
|22
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|28
|AUDUSD
|23
|EURGBP
|24
|EURUSD
|19
|NZDUSD
|15
|NZDCAD
|11
|EURAUD
|8
|AUDCAD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|654
|EURJPY
|333
|NZDJPY
|1K
|EURCAD
|1.3K
|AUDJPY
|945
|CADJPY
|326
|USDCAD
|1.3K
|GBPUSD
|722
|AUDUSD
|1.2K
|EURGBP
|1K
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|836
|NZDCAD
|524
|EURAUD
|643
|AUDCAD
|207
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.60 EUR
Pior negociação: -10 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +32.76 EUR
Máxima perda consecutiva: -12.75 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
