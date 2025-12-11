信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CORE 7 VENUS
Valentin Woite

CORE 7 VENUS

Valentin Woite
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
增长自 2025 51%
FusionMarkets-Live 2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
181
盈利交易:
159 (87.84%)
亏损交易:
22 (12.15%)
最好交易:
20.60 EUR
最差交易:
-10.43 EUR
毛利:
359.11 EUR (18 842 pips)
毛利亏损:
-104.66 EUR (7 785 pips)
最大连续赢利:
30 (32.76 EUR)
最大连续盈利:
32.76 EUR (30)
夏普比率:
0.37
交易活动:
99.55%
最大入金加载:
36.10%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
79
平均持有时间:
14 小时
采收率:
19.96
长期交易:
100 (55.25%)
短期交易:
81 (44.75%)
利润因子:
3.43
预期回报:
1.41 EUR
平均利润:
2.26 EUR
平均损失:
-4.76 EUR
最大连续失误:
2 (-12.75 EUR)
最大连续亏损:
-12.75 EUR (2)
每月增长:
50.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
12.75 EUR (1.74%)
相对跌幅:
结余:
1.70% (12.04 EUR)
净值:
40.90% (303.98 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 20
EURJPY 18
NZDJPY 18
EURCAD 15
AUDJPY 15
CADJPY 13
GBPUSD 12
AUDUSD 12
USDCAD 12
EURUSD 9
NZDUSD 9
EURGBP 9
NZDCAD 7
EURAUD 7
AUDCAD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 31
EURJPY 30
NZDJPY 23
EURCAD 20
AUDJPY 22
CADJPY 21
GBPUSD 27
AUDUSD 23
USDCAD 15
EURUSD 18
NZDUSD 15
EURGBP 21
NZDCAD 10
EURAUD 8
AUDCAD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 556
EURJPY 333
NZDJPY 1K
EURCAD 1.2K
AUDJPY 854
CADJPY 236
GBPUSD 632
AUDUSD 1.2K
USDCAD 1.1K
EURUSD 941
NZDUSD 836
EURGBP 824
NZDCAD 427
EURAUD 643
AUDCAD 207
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.60 EUR
最差交易: -10 EUR
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +32.76 EUR
最大连续亏损: -12.75 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 21:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Share of trading days is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 13:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 13:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册