- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
181
盈利交易:
159 (87.84%)
亏损交易:
22 (12.15%)
最好交易:
20.60 EUR
最差交易:
-10.43 EUR
毛利:
359.11 EUR (18 842 pips)
毛利亏损:
-104.66 EUR (7 785 pips)
最大连续赢利:
30 (32.76 EUR)
最大连续盈利:
32.76 EUR (30)
夏普比率:
0.37
交易活动:
99.55%
最大入金加载:
36.10%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
79
平均持有时间:
14 小时
采收率:
19.96
长期交易:
100 (55.25%)
短期交易:
81 (44.75%)
利润因子:
3.43
预期回报:
1.41 EUR
平均利润:
2.26 EUR
平均损失:
-4.76 EUR
最大连续失误:
2 (-12.75 EUR)
最大连续亏损:
-12.75 EUR (2)
每月增长:
50.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
12.75 EUR (1.74%)
相对跌幅:
结余:
1.70% (12.04 EUR)
净值:
40.90% (303.98 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|20
|EURJPY
|18
|NZDJPY
|18
|EURCAD
|15
|AUDJPY
|15
|CADJPY
|13
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|12
|USDCAD
|12
|EURUSD
|9
|NZDUSD
|9
|EURGBP
|9
|NZDCAD
|7
|EURAUD
|7
|AUDCAD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|31
|EURJPY
|30
|NZDJPY
|23
|EURCAD
|20
|AUDJPY
|22
|CADJPY
|21
|GBPUSD
|27
|AUDUSD
|23
|USDCAD
|15
|EURUSD
|18
|NZDUSD
|15
|EURGBP
|21
|NZDCAD
|10
|EURAUD
|8
|AUDCAD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|556
|EURJPY
|333
|NZDJPY
|1K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|854
|CADJPY
|236
|GBPUSD
|632
|AUDUSD
|1.2K
|USDCAD
|1.1K
|EURUSD
|941
|NZDUSD
|836
|EURGBP
|824
|NZDCAD
|427
|EURAUD
|643
|AUDCAD
|207
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.60 EUR
最差交易: -10 EUR
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +32.76 EUR
最大连续亏损: -12.75 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
没有评论