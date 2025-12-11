- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
192
利益トレード:
170 (88.54%)
損失トレード:
22 (11.46%)
ベストトレード:
20.60 EUR
最悪のトレード:
-10.43 EUR
総利益:
367.90 EUR (19 892 pips)
総損失:
-104.66 EUR (7 785 pips)
最大連続の勝ち:
30 (32.76 EUR)
最大連続利益:
32.76 EUR (30)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
99.55%
最大入金額:
40.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
74
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
20.65
長いトレード:
104 (54.17%)
短いトレード:
88 (45.83%)
プロフィットファクター:
3.52
期待されたペイオフ:
1.37 EUR
平均利益:
2.16 EUR
平均損失:
-4.76 EUR
最大連続の負け:
2 (-12.75 EUR)
最大連続損失:
-12.75 EUR (2)
月間成長:
52.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
12.75 EUR (1.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.70% (12.04 EUR)
エクイティによる:
48.23% (367.17 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|21
|EURJPY
|18
|NZDJPY
|18
|EURCAD
|16
|AUDJPY
|16
|CADJPY
|14
|USDCAD
|14
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|11
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|9
|NZDCAD
|8
|EURAUD
|7
|AUDCAD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|31
|EURJPY
|30
|NZDJPY
|23
|EURCAD
|20
|AUDJPY
|22
|CADJPY
|22
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|28
|AUDUSD
|23
|EURGBP
|24
|EURUSD
|19
|NZDUSD
|15
|NZDCAD
|11
|EURAUD
|8
|AUDCAD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|654
|EURJPY
|333
|NZDJPY
|1K
|EURCAD
|1.3K
|AUDJPY
|945
|CADJPY
|326
|USDCAD
|1.3K
|GBPUSD
|722
|AUDUSD
|1.2K
|EURGBP
|1K
|EURUSD
|1.1K
|NZDUSD
|836
|NZDCAD
|524
|EURAUD
|643
|AUDCAD
|207
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.60 EUR
最悪のトレード: -10 EUR
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +32.76 EUR
最大連続損失: -12.75 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
レビューなし