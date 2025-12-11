シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CORE 7 VENUS
Valentin Woite

CORE 7 VENUS

Valentin Woite
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 53%
FusionMarkets-Live 2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
192
利益トレード:
170 (88.54%)
損失トレード:
22 (11.46%)
ベストトレード:
20.60 EUR
最悪のトレード:
-10.43 EUR
総利益:
367.90 EUR (19 892 pips)
総損失:
-104.66 EUR (7 785 pips)
最大連続の勝ち:
30 (32.76 EUR)
最大連続利益:
32.76 EUR (30)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
99.55%
最大入金額:
40.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
74
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
20.65
長いトレード:
104 (54.17%)
短いトレード:
88 (45.83%)
プロフィットファクター:
3.52
期待されたペイオフ:
1.37 EUR
平均利益:
2.16 EUR
平均損失:
-4.76 EUR
最大連続の負け:
2 (-12.75 EUR)
最大連続損失:
-12.75 EUR (2)
月間成長:
52.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
12.75 EUR (1.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.70% (12.04 EUR)
エクイティによる:
48.23% (367.17 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 21
EURJPY 18
NZDJPY 18
EURCAD 16
AUDJPY 16
CADJPY 14
USDCAD 14
GBPUSD 13
AUDUSD 12
EURGBP 11
EURUSD 10
NZDUSD 9
NZDCAD 8
EURAUD 7
AUDCAD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 31
EURJPY 30
NZDJPY 23
EURCAD 20
AUDJPY 22
CADJPY 22
USDCAD 16
GBPUSD 28
AUDUSD 23
EURGBP 24
EURUSD 19
NZDUSD 15
NZDCAD 11
EURAUD 8
AUDCAD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 654
EURJPY 333
NZDJPY 1K
EURCAD 1.3K
AUDJPY 945
CADJPY 326
USDCAD 1.3K
GBPUSD 722
AUDUSD 1.2K
EURGBP 1K
EURUSD 1.1K
NZDUSD 836
NZDCAD 524
EURAUD 643
AUDCAD 207
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.60 EUR
最悪のトレード: -10 EUR
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +32.76 EUR
最大連続損失: -12.75 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 21:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Share of trading days is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 13:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録