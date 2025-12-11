- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
207
Gewinntrades:
183 (88.40%)
Verlusttrades:
24 (11.59%)
Bester Trade:
20.60 EUR
Schlechtester Trade:
-10.43 EUR
Bruttoprofit:
394.88 EUR (21 429 pips)
Bruttoverlust:
-115.10 EUR (8 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (32.76 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.76 EUR (30)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
99.55%
Max deposit load:
40.23%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
77
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
21.94
Long-Positionen:
110 (53.14%)
Short-Positionen:
97 (46.86%)
Profit-Faktor:
3.43
Mathematische Gewinnerwartung:
1.35 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.16 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.80 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-12.75 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.75 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
55.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
12.75 EUR (1.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.70% (12.04 EUR)
Kapital:
50.00% (382.17 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|23
|EURJPY
|19
|NZDJPY
|19
|EURCAD
|17
|AUDJPY
|17
|CADJPY
|15
|USDCAD
|14
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|13
|EURGBP
|13
|AUDUSD
|12
|NZDUSD
|11
|NZDCAD
|8
|EURAUD
|8
|AUDCAD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|32
|EURJPY
|30
|NZDJPY
|24
|EURCAD
|21
|AUDJPY
|23
|CADJPY
|22
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|28
|EURUSD
|25
|EURGBP
|27
|AUDUSD
|23
|NZDUSD
|21
|NZDCAD
|11
|EURAUD
|8
|AUDCAD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|837
|EURJPY
|423
|NZDJPY
|1.2K
|EURCAD
|1.4K
|AUDJPY
|1K
|CADJPY
|413
|USDCAD
|1.3K
|GBPUSD
|722
|EURUSD
|1K
|EURGBP
|1.2K
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|767
|NZDCAD
|524
|EURAUD
|732
|AUDCAD
|207
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.60 EUR
Schlechtester Trade: -10 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.76 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.75 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
56%
0
0
USD
USD
780
EUR
EUR
3
100%
207
88%
100%
3.43
1.35
EUR
EUR
50%
1:500