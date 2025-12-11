SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CORE 7 VENUS
Valentin Woite

CORE 7 VENUS

Valentin Woite
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 56%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
207
Gewinntrades:
183 (88.40%)
Verlusttrades:
24 (11.59%)
Bester Trade:
20.60 EUR
Schlechtester Trade:
-10.43 EUR
Bruttoprofit:
394.88 EUR (21 429 pips)
Bruttoverlust:
-115.10 EUR (8 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (32.76 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.76 EUR (30)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
99.55%
Max deposit load:
40.23%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
77
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
21.94
Long-Positionen:
110 (53.14%)
Short-Positionen:
97 (46.86%)
Profit-Faktor:
3.43
Mathematische Gewinnerwartung:
1.35 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.16 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.80 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-12.75 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.75 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
55.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
12.75 EUR (1.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.70% (12.04 EUR)
Kapital:
50.00% (382.17 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 23
EURJPY 19
NZDJPY 19
EURCAD 17
AUDJPY 17
CADJPY 15
USDCAD 14
GBPUSD 13
EURUSD 13
EURGBP 13
AUDUSD 12
NZDUSD 11
NZDCAD 8
EURAUD 8
AUDCAD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 32
EURJPY 30
NZDJPY 24
EURCAD 21
AUDJPY 23
CADJPY 22
USDCAD 16
GBPUSD 28
EURUSD 25
EURGBP 27
AUDUSD 23
NZDUSD 21
NZDCAD 11
EURAUD 8
AUDCAD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 837
EURJPY 423
NZDJPY 1.2K
EURCAD 1.4K
AUDJPY 1K
CADJPY 413
USDCAD 1.3K
GBPUSD 722
EURUSD 1K
EURGBP 1.2K
AUDUSD 1.2K
NZDUSD 767
NZDCAD 524
EURAUD 732
AUDCAD 207
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.60 EUR
Schlechtester Trade: -10 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.76 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.75 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 21:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Share of trading days is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.