makmur silalahi

FiStoVolMom

makmur silalahi
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -59%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
31
Transacciones Rentables:
9 (29.03%)
Transacciones Irrentables:
22 (70.97%)
Mejor transacción:
10.93 USD
Peor transacción:
-13.40 USD
Beneficio Bruto:
42.83 USD (6 854 pips)
Pérdidas Brutas:
-72.49 USD (10 245 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (21.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Actividad comercial:
50.12%
Carga máxima del depósito:
16.12%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
20 (64.52%)
Transacciones Cortas:
11 (35.48%)
Factor de Beneficio:
0.59
Beneficio Esperado:
-0.96 USD
Beneficio medio:
4.76 USD
Pérdidas medias:
-3.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-28.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.81 USD (8)
Crecimiento al mes:
-34.17%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
29.66 USD
Máxima:
29.66 USD (59.32%)
Reducción relativa:
De balance:
59.32% (29.66 USD)
De fondos:
24.24% (6.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY_MRG 28
EURUSD_MRG 2
XAUUSD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY_MRG -15
EURUSD_MRG -2
XAUUSD_MRG -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY_MRG -1.9K
EURUSD_MRG -161
XAUUSD_MRG -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.93 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +21.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading using 4 types of Fibonacci indicators, Stochastic, Momentum and Volume
No hay comentarios
2026.01.12 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.02 23:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 07:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.02 07:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
