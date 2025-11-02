信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FiStoVolMom
makmur silalahi

FiStoVolMom

makmur silalahi
0条评论
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -59%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
31
盈利交易:
9 (29.03%)
亏损交易:
22 (70.97%)
最好交易:
10.93 USD
最差交易:
-13.40 USD
毛利:
42.83 USD (6 854 pips)
毛利亏损:
-72.49 USD (10 245 pips)
最大连续赢利:
3 (21.31 USD)
最大连续盈利:
21.31 USD (3)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
50.12%
最大入金加载:
16.12%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-1.00
长期交易:
20 (64.52%)
短期交易:
11 (35.48%)
利润因子:
0.59
预期回报:
-0.96 USD
平均利润:
4.76 USD
平均损失:
-3.30 USD
最大连续失误:
8 (-28.81 USD)
最大连续亏损:
-28.81 USD (8)
每月增长:
-34.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
29.66 USD
最大值:
29.66 USD (59.32%)
相对跌幅:
结余:
59.32% (29.66 USD)
净值:
24.24% (6.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY_MRG 28
EURUSD_MRG 2
XAUUSD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY_MRG -15
EURUSD_MRG -2
XAUUSD_MRG -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY_MRG -1.9K
EURUSD_MRG -161
XAUUSD_MRG -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.93 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +21.31 USD
最大连续亏损: -28.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trading using 4 types of Fibonacci indicators, Stochastic, Momentum and Volume
没有评论
2026.01.12 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.02 23:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 07:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.02 07:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
