交易:
31
盈利交易:
9 (29.03%)
亏损交易:
22 (70.97%)
最好交易:
10.93 USD
最差交易:
-13.40 USD
毛利:
42.83 USD (6 854 pips)
毛利亏损:
-72.49 USD (10 245 pips)
最大连续赢利:
3 (21.31 USD)
最大连续盈利:
21.31 USD (3)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
50.12%
最大入金加载:
16.12%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-1.00
长期交易:
20 (64.52%)
短期交易:
11 (35.48%)
利润因子:
0.59
预期回报:
-0.96 USD
平均利润:
4.76 USD
平均损失:
-3.30 USD
最大连续失误:
8 (-28.81 USD)
最大连续亏损:
-28.81 USD (8)
每月增长:
-34.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
29.66 USD
最大值:
29.66 USD (59.32%)
相对跌幅:
结余:
59.32% (29.66 USD)
净值:
24.24% (6.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY_MRG
|28
|EURUSD_MRG
|2
|XAUUSD_MRG
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY_MRG
|-15
|EURUSD_MRG
|-2
|XAUUSD_MRG
|-13
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY_MRG
|-1.9K
|EURUSD_MRG
|-161
|XAUUSD_MRG
|-1.3K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trading using 4 types of Fibonacci indicators, Stochastic, Momentum and Volume
没有评论
