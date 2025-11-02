SinaisSeções
FiStoVolMom
makmur silalahi

FiStoVolMom

makmur silalahi
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -59%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
9 (29.03%)
Negociações com perda:
22 (70.97%)
Melhor negociação:
10.93 USD
Pior negociação:
-13.40 USD
Lucro bruto:
42.83 USD (6 854 pips)
Perda bruta:
-72.49 USD (10 245 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (21.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.31 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
50.12%
Depósito máximo carregado:
16.12%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
20 (64.52%)
Negociações curtas:
11 (35.48%)
Fator de lucro:
0.59
Valor esperado:
-0.96 USD
Lucro médio:
4.76 USD
Perda média:
-3.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-28.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.81 USD (8)
Crescimento mensal:
-34.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.66 USD
Máximo:
29.66 USD (59.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.32% (29.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.24% (6.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY_MRG 28
EURUSD_MRG 2
XAUUSD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY_MRG -15
EURUSD_MRG -2
XAUUSD_MRG -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY_MRG -1.9K
EURUSD_MRG -161
XAUUSD_MRG -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.93 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +21.31 USD
Máxima perda consecutiva: -28.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trading using 4 types of Fibonacci indicators, Stochastic, Momentum and Volume
Sem comentários
2026.01.12 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.02 23:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 07:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.02 07:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
