Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
9 (29.03%)
Убыточных трейдов:
22 (70.97%)
Лучший трейд:
10.93 USD
Худший трейд:
-13.40 USD
Общая прибыль:
42.83 USD (6 854 pips)
Общий убыток:
-72.49 USD (10 245 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (21.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.31 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
50.12%
Макс. загрузка депозита:
16.12%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
20 (64.52%)
Коротких трейдов:
11 (35.48%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-0.96 USD
Средняя прибыль:
4.76 USD
Средний убыток:
-3.30 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-28.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.81 USD (8)
Прирост в месяц:
-34.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.66 USD
Максимальная:
29.66 USD (59.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.32% (29.66 USD)
По эквити:
24.24% (6.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY_MRG
|28
|EURUSD_MRG
|2
|XAUUSD_MRG
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY_MRG
|-15
|EURUSD_MRG
|-2
|XAUUSD_MRG
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY_MRG
|-1.9K
|EURUSD_MRG
|-161
|XAUUSD_MRG
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.93 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +21.31 USD
Макс. убыток в серии: -28.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trading using 4 types of Fibonacci indicators, Stochastic, Momentum and Volume
Нет отзывов
30 USD в месяц
-59%
0
0
USD
USD
20
USD
USD
10
0%
31
29%
50%
0.59
-0.96
USD
USD
59%
1:500