makmur silalahi

FiStoVolMom

makmur silalahi
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -59%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
9 (29.03%)
Убыточных трейдов:
22 (70.97%)
Лучший трейд:
10.93 USD
Худший трейд:
-13.40 USD
Общая прибыль:
42.83 USD (6 854 pips)
Общий убыток:
-72.49 USD (10 245 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (21.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.31 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
50.12%
Макс. загрузка депозита:
16.12%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
20 (64.52%)
Коротких трейдов:
11 (35.48%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-0.96 USD
Средняя прибыль:
4.76 USD
Средний убыток:
-3.30 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-28.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.81 USD (8)
Прирост в месяц:
-34.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.66 USD
Максимальная:
29.66 USD (59.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.32% (29.66 USD)
По эквити:
24.24% (6.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY_MRG 28
EURUSD_MRG 2
XAUUSD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY_MRG -15
EURUSD_MRG -2
XAUUSD_MRG -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY_MRG -1.9K
EURUSD_MRG -161
XAUUSD_MRG -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.93 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +21.31 USD
Макс. убыток в серии: -28.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trading using 4 types of Fibonacci indicators, Stochastic, Momentum and Volume
2026.01.12 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.02 23:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 07:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.02 07:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FiStoVolMom
30 USD в месяц
-59%
0
0
USD
20
USD
10
0%
31
29%
50%
0.59
-0.96
USD
59%
1:500
