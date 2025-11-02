シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FiStoVolMom
makmur silalahi

FiStoVolMom

makmur silalahi
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -59%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
9 (29.03%)
損失トレード:
22 (70.97%)
ベストトレード:
10.93 USD
最悪のトレード:
-13.40 USD
総利益:
42.83 USD (6 854 pips)
総損失:
-72.49 USD (10 245 pips)
最大連続の勝ち:
3 (21.31 USD)
最大連続利益:
21.31 USD (3)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
50.12%
最大入金額:
16.12%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
20 (64.52%)
短いトレード:
11 (35.48%)
プロフィットファクター:
0.59
期待されたペイオフ:
-0.96 USD
平均利益:
4.76 USD
平均損失:
-3.30 USD
最大連続の負け:
8 (-28.81 USD)
最大連続損失:
-28.81 USD (8)
月間成長:
-34.17%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
29.66 USD
最大の:
29.66 USD (59.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.32% (29.66 USD)
エクイティによる:
24.24% (6.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY_MRG 28
EURUSD_MRG 2
XAUUSD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY_MRG -15
EURUSD_MRG -2
XAUUSD_MRG -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY_MRG -1.9K
EURUSD_MRG -161
XAUUSD_MRG -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.93 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +21.31 USD
最大連続損失: -28.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trading using 4 types of Fibonacci indicators, Stochastic, Momentum and Volume
レビューなし
2026.01.12 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.02 23:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 07:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.02 07:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
