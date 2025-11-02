- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
9 (29.03%)
損失トレード:
22 (70.97%)
ベストトレード:
10.93 USD
最悪のトレード:
-13.40 USD
総利益:
42.83 USD (6 854 pips)
総損失:
-72.49 USD (10 245 pips)
最大連続の勝ち:
3 (21.31 USD)
最大連続利益:
21.31 USD (3)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
50.12%
最大入金額:
16.12%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
20 (64.52%)
短いトレード:
11 (35.48%)
プロフィットファクター:
0.59
期待されたペイオフ:
-0.96 USD
平均利益:
4.76 USD
平均損失:
-3.30 USD
最大連続の負け:
8 (-28.81 USD)
最大連続損失:
-28.81 USD (8)
月間成長:
-34.17%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
29.66 USD
最大の:
29.66 USD (59.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.32% (29.66 USD)
エクイティによる:
24.24% (6.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY_MRG
|28
|EURUSD_MRG
|2
|XAUUSD_MRG
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY_MRG
|-15
|EURUSD_MRG
|-2
|XAUUSD_MRG
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY_MRG
|-1.9K
|EURUSD_MRG
|-161
|XAUUSD_MRG
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Trading using 4 types of Fibonacci indicators, Stochastic, Momentum and Volume
