makmur silalahi

FiStoVolMom

makmur silalahi
0 리뷰
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -59%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
31
이익 거래:
9 (29.03%)
손실 거래:
22 (70.97%)
최고의 거래:
10.93 USD
최악의 거래:
-13.40 USD
총 수익:
42.83 USD (6 854 pips)
총 손실:
-72.49 USD (10 245 pips)
연속 최대 이익:
3 (21.31 USD)
연속 최대 이익:
21.31 USD (3)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
50.12%
최대 입금량:
16.12%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
20 (64.52%)
숏(주식차입매도):
11 (35.48%)
수익 요인:
0.59
기대수익:
-0.96 USD
평균 이익:
4.76 USD
평균 손실:
-3.30 USD
연속 최대 손실:
8 (-28.81 USD)
연속 최대 손실:
-28.81 USD (8)
월별 성장률:
-34.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
29.66 USD
최대한의:
29.66 USD (59.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.32% (29.66 USD)
자본금별:
24.24% (6.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPJPY_MRG 28
EURUSD_MRG 2
XAUUSD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPJPY_MRG -15
EURUSD_MRG -2
XAUUSD_MRG -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPJPY_MRG -1.9K
EURUSD_MRG -161
XAUUSD_MRG -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10.93 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +21.31 USD
연속 최대 손실: -28.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Trading using 4 types of Fibonacci indicators, Stochastic, Momentum and Volume
리뷰 없음
