Andy

NyoNyo Trading

Andy
0 comentarios
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 265%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
360
Transacciones Rentables:
281 (78.05%)
Transacciones Irrentables:
79 (21.94%)
Mejor transacción:
601.65 USD
Peor transacción:
-877.12 USD
Beneficio Bruto:
11 238.13 USD (466 643 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 743.78 USD (239 613 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (253.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 068.19 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
70.39%
Carga máxima del depósito:
17.51%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.72
Transacciones Largas:
360 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.37
Beneficio Esperado:
18.04 USD
Beneficio medio:
39.99 USD
Pérdidas medias:
-60.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-452.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 703.12 USD (2)
Crecimiento al mes:
13.14%
Pronóstico anual:
159.41%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 745.84 USD (17.94%)
Reducción relativa:
De balance:
30.47% (1 745.84 USD)
De fondos:
65.56% (2 611.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 360
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 227K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +601.65 USD
Peor transacción: -877 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +253.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -452.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
otros 10...
After 7 years of consistent trading success, I’m opening the door for you to earn real passive income.
Don’t just watch—join the winning side!
No hay comentarios
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 13:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 10:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 19:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 18:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 10:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
