- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
360
Negociações com lucro:
281 (78.05%)
Negociações com perda:
79 (21.94%)
Melhor negociação:
601.65 USD
Pior negociação:
-877.12 USD
Lucro bruto:
11 238.13 USD (466 643 pips)
Perda bruta:
-4 743.78 USD (239 613 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (253.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 068.19 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
70.39%
Depósito máximo carregado:
17.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.72
Negociações longas:
360 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.37
Valor esperado:
18.04 USD
Lucro médio:
39.99 USD
Perda média:
-60.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-452.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 703.12 USD (2)
Crescimento mensal:
13.14%
Previsão anual:
159.41%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 745.84 USD (17.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.47% (1 745.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.56% (2 611.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|360
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|227K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +601.65 USD
Pior negociação: -877 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +253.93 USD
Máxima perda consecutiva: -452.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
After 7 years of consistent trading success, I’m opening the door for you to earn real passive income.
Don’t just watch—join the winning side!
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
265%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
43
98%
360
78%
70%
2.36
18.04
USD
USD
66%
1:500