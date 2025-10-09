SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NyoNyo Trading
Andy

NyoNyo Trading

Andy
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 253%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
263
Bénéfice trades:
202 (76.80%)
Perte trades:
61 (23.19%)
Meilleure transaction:
571.89 USD
Pire transaction:
-203.18 USD
Bénéfice brut:
8 314.90 USD (334 478 pips)
Perte brute:
-2 027.07 USD (139 094 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (253.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
886.72 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.12%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.90
Longs trades:
263 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.10
Rendement attendu:
23.91 USD
Bénéfice moyen:
41.16 USD
Perte moyenne:
-33.23 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-452.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-452.40 USD (4)
Croissance mensuelle:
14.95%
Prévision annuelle:
181.36%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
452.40 USD (10.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.65% (452.40 USD)
Par fonds propres:
0.19% (13.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 263
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 195K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +571.89 USD
Pire transaction: -203 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +253.93 USD
Perte consécutive maximale: -452.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.76 × 21
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
1 plus...
After 7 years of consistent trading success, I’m opening the door for you to earn real passive income.
Don’t just watch—join the winning side!
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.