СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NyoNyo Trading
Andy

NyoNyo Trading

Andy
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 265%
SalmaMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
357
Прибыльных трейдов:
279 (78.15%)
Убыточных трейдов:
78 (21.85%)
Лучший трейд:
601.65 USD
Худший трейд:
-877.12 USD
Общая прибыль:
11 217.68 USD (465 183 pips)
Общий убыток:
-4 730.44 USD (238 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (253.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 068.19 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
70.39%
Макс. загрузка депозита:
17.51%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.72
Длинных трейдов:
357 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
18.17 USD
Средняя прибыль:
40.21 USD
Средний убыток:
-60.65 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-452.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 703.12 USD (2)
Прирост в месяц:
16.05%
Годовой прогноз:
194.73%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 745.84 USD (17.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.47% (1 745.84 USD)
По эквити:
65.56% (2 611.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 357
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 227K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +601.65 USD
Худший трейд: -877 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +253.93 USD
Макс. убыток в серии: -452.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
After 7 years of consistent trading success, I’m opening the door for you to earn real passive income.
Don’t just watch—join the winning side!
Нет отзывов
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 13:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 10:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 19:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 18:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 10:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NyoNyo Trading
30 USD в месяц
265%
0
0
USD
5.5K
USD
43
98%
357
78%
70%
2.37
18.17
USD
66%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.