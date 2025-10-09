- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
357
Прибыльных трейдов:
279 (78.15%)
Убыточных трейдов:
78 (21.85%)
Лучший трейд:
601.65 USD
Худший трейд:
-877.12 USD
Общая прибыль:
11 217.68 USD (465 183 pips)
Общий убыток:
-4 730.44 USD (238 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (253.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 068.19 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
70.39%
Макс. загрузка депозита:
17.51%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.72
Длинных трейдов:
357 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
18.17 USD
Средняя прибыль:
40.21 USD
Средний убыток:
-60.65 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-452.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 703.12 USD (2)
Прирост в месяц:
16.05%
Годовой прогноз:
194.73%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 745.84 USD (17.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.47% (1 745.84 USD)
По эквити:
65.56% (2 611.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|227K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +601.65 USD
Худший трейд: -877 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +253.93 USD
Макс. убыток в серии: -452.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
еще 10...
After 7 years of consistent trading success, I’m opening the door for you to earn real passive income.
Don’t just watch—join the winning side!
