Andy

NyoNyo Trading

Andy
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 253%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
202 (76.80%)
Loss Trade:
61 (23.19%)
Best Trade:
571.89 USD
Worst Trade:
-203.18 USD
Profitto lordo:
8 314.90 USD (334 478 pips)
Perdita lorda:
-2 027.07 USD (139 094 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (253.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
886.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.90
Long Trade:
263 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.10
Profitto previsto:
23.91 USD
Profitto medio:
41.16 USD
Perdita media:
-33.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-452.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-452.40 USD (4)
Crescita mensile:
14.95%
Previsione annuale:
181.36%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
452.40 USD (10.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.65% (452.40 USD)
Per equità:
0.19% (13.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 263
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 195K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +571.89 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +253.93 USD
Massima perdita consecutiva: -452.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.76 × 21
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
1 più
After 7 years of consistent trading success, I’m opening the door for you to earn real passive income.
Don’t just watch—join the winning side!
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.