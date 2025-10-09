- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
202 (76.80%)
Loss Trade:
61 (23.19%)
Best Trade:
571.89 USD
Worst Trade:
-203.18 USD
Profitto lordo:
8 314.90 USD (334 478 pips)
Perdita lorda:
-2 027.07 USD (139 094 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (253.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
886.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.90
Long Trade:
263 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.10
Profitto previsto:
23.91 USD
Profitto medio:
41.16 USD
Perdita media:
-33.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-452.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-452.40 USD (4)
Crescita mensile:
14.95%
Previsione annuale:
181.36%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
452.40 USD (10.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.65% (452.40 USD)
Per equità:
0.19% (13.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|263
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|195K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +571.89 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +253.93 USD
Massima perdita consecutiva: -452.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.76 × 21
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
