SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NyoNyo Trading
Andy

NyoNyo Trading

Andy
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 265%
SalmaMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
360
Gewinntrades:
281 (78.05%)
Verlusttrades:
79 (21.94%)
Bester Trade:
601.65 USD
Schlechtester Trade:
-877.12 USD
Bruttoprofit:
11 238.13 USD (466 643 pips)
Bruttoverlust:
-4 743.78 USD (239 613 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (253.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 068.19 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
70.39%
Max deposit load:
17.51%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.72
Long-Positionen:
360 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.37
Mathematische Gewinnerwartung:
18.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-60.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-452.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 703.12 USD (2)
Wachstum pro Monat :
13.14%
Jahresprognose:
159.41%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 745.84 USD (17.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.47% (1 745.84 USD)
Kapital:
65.56% (2 611.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 360
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 227K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +601.65 USD
Schlechtester Trade: -877 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +253.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -452.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
6.00 × 36
noch 10 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
After 7 years of consistent trading success, I’m opening the door for you to earn real passive income.
Don’t just watch—join the winning side!
Keine Bewertungen
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 13:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 10:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 19:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 18:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 10:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
NyoNyo Trading
30 USD pro Monat
265%
0
0
USD
5.5K
USD
43
98%
360
78%
70%
2.36
18.04
USD
66%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.