- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
360
Gewinntrades:
281 (78.05%)
Verlusttrades:
79 (21.94%)
Bester Trade:
601.65 USD
Schlechtester Trade:
-877.12 USD
Bruttoprofit:
11 238.13 USD (466 643 pips)
Bruttoverlust:
-4 743.78 USD (239 613 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (253.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 068.19 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
70.39%
Max deposit load:
17.51%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.72
Long-Positionen:
360 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.37
Mathematische Gewinnerwartung:
18.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-60.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-452.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 703.12 USD (2)
Wachstum pro Monat :
13.14%
Jahresprognose:
159.41%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 745.84 USD (17.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.47% (1 745.84 USD)
Kapital:
65.56% (2 611.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|360
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|227K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +601.65 USD
Schlechtester Trade: -877 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +253.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -452.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|6.00 × 36
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
265%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
43
98%
360
78%
70%
2.36
18.04
USD
USD
66%
1:500