트레이드:
366
이익 거래:
284 (77.59%)
손실 거래:
82 (22.40%)
최고의 거래:
601.65 USD
최악의 거래:
-877.12 USD
총 수익:
11 605.33 USD (480 390 pips)
총 손실:
-5 023.41 USD (258 057 pips)
연속 최대 이익:
16 (253.93 USD)
연속 최대 이익:
1 068.19 USD (4)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
74.37%
최대 입금량:
17.51%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.77
롱(주식매수):
366 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
17.98 USD
평균 이익:
40.86 USD
평균 손실:
-61.26 USD
연속 최대 손실:
4 (-452.40 USD)
연속 최대 손실:
-1 703.12 USD (2)
월별 성장률:
8.21%
연간 예측:
99.60%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 745.84 USD (17.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.47% (1 745.84 USD)
자본금별:
65.56% (2 611.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|366
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|222K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +601.65 USD
최악의 거래: -877 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +253.93 USD
연속 최대 손실: -452.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
After 7 years of consistent trading success, I’m opening the door for you to earn real passive income.
Don’t just watch—join the winning side!
리뷰 없음
