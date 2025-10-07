SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / WBLK3861
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK3861

Bier Sukhamongkolsawat
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 26%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
752
Transacciones Rentables:
557 (74.06%)
Transacciones Irrentables:
195 (25.93%)
Mejor transacción:
112.78 USD
Peor transacción:
-51.23 USD
Beneficio Bruto:
2 437.44 USD (116 849 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 147.40 USD (74 125 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (40.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
137.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.83%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
11.66
Transacciones Largas:
393 (52.26%)
Transacciones Cortas:
359 (47.74%)
Factor de Beneficio:
2.12
Beneficio Esperado:
1.72 USD
Beneficio medio:
4.38 USD
Pérdidas medias:
-5.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-56.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.08 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
110.62 USD (2.00%)
Reducción relativa:
De balance:
1.99% (110.28 USD)
De fondos:
16.25% (989.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD+ 271
EURUSD+ 139
AUDUSD+ 112
AUDCHF+ 97
EURGBP+ 80
EURCHF+ 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD+ 460
EURUSD+ 267
AUDUSD+ 208
AUDCHF+ 155
EURGBP+ 164
EURCHF+ 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD+ 13K
EURUSD+ 10K
AUDUSD+ 4.1K
AUDCHF+ 6.7K
EURGBP+ 7K
EURCHF+ 2.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +112.78 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +40.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.03 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 06:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
