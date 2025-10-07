SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / WBLK3861
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK3861

Bier Sukhamongkolsawat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
762
Gewinntrades:
564 (74.01%)
Verlusttrades:
198 (25.98%)
Bester Trade:
112.78 USD
Schlechtester Trade:
-51.23 USD
Bruttoprofit:
2 469.63 USD (118 248 pips)
Bruttoverlust:
-1 158.43 USD (75 171 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (40.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
137.47 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.83%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
11.85
Long-Positionen:
399 (52.36%)
Short-Positionen:
363 (47.64%)
Profit-Faktor:
2.13
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-56.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.08 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
110.62 USD (2.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.99% (110.28 USD)
Kapital:
16.25% (989.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD+ 271
EURUSD+ 144
AUDUSD+ 112
AUDCHF+ 100
EURGBP+ 80
EURCHF+ 55
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD+ 460
EURUSD+ 275
AUDUSD+ 208
AUDCHF+ 163
EURGBP+ 164
EURCHF+ 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD+ 13K
EURUSD+ 10K
AUDUSD+ 4.1K
AUDCHF+ 6.7K
EURGBP+ 7K
EURCHF+ 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +112.78 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +40.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.03 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 06:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
