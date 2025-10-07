- 자본
- 축소
트레이드:
837
이익 거래:
620 (74.07%)
손실 거래:
217 (25.93%)
최고의 거래:
112.78 USD
최악의 거래:
-51.23 USD
총 수익:
2 651.62 USD (128 560 pips)
총 손실:
-1 313.20 USD (84 447 pips)
연속 최대 이익:
20 (40.79 USD)
연속 최대 이익:
137.47 USD (2)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.83%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
12.10
롱(주식매수):
431 (51.49%)
숏(주식차입매도):
406 (48.51%)
수익 요인:
2.02
기대수익:
1.60 USD
평균 이익:
4.28 USD
평균 손실:
-6.05 USD
연속 최대 손실:
4 (-56.15 USD)
연속 최대 손실:
-85.08 USD (3)
월별 성장률:
4.72%
연간 예측:
57.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
110.62 USD (2.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.99% (110.28 USD)
자본금별:
16.25% (989.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|311
|EURUSD+
|154
|AUDUSD+
|119
|AUDCHF+
|107
|EURGBP+
|86
|EURCHF+
|60
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|541
|EURUSD+
|290
|AUDUSD+
|117
|AUDCHF+
|173
|EURGBP+
|172
|EURCHF+
|45
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|16K
|EURUSD+
|12K
|AUDUSD+
|-609
|AUDCHF+
|7.2K
|EURGBP+
|7.4K
|EURCHF+
|3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +112.78 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +40.79 USD
연속 최대 손실: -56.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
27%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
14
100%
837
74%
100%
2.01
1.60
USD
USD
16%
1:500