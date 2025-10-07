SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WBLK3861
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK3861

Bier Sukhamongkolsawat
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
VantageInternational-Live 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
16 (94.11%)
Loss Trade:
1 (5.88%)
Best Trade:
5.48 USD
Worst Trade:
-1.68 USD
Profitto lordo:
32.44 USD (2 935 pips)
Perdita lorda:
-1.68 USD (162 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (23.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.51 USD (11)
Indice di Sharpe:
1.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.36%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
18.31
Long Trade:
4 (23.53%)
Short Trade:
13 (76.47%)
Fattore di profitto:
19.31
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
2.03 USD
Perdita media:
-1.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.68 USD (1)
Crescita mensile:
0.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.68 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.58% (29.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 6
EURUSD+ 5
EURGBP+ 3
AUDUSD+ 2
AUDCHF+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 17
EURUSD+ 6
EURGBP+ 4
AUDUSD+ 4
AUDCHF+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 1.4K
EURUSD+ 606
EURGBP+ 285
AUDUSD+ 365
AUDCHF+ 85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.48 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WBLK3861
30USD al mese
1%
0
0
USD
5K
USD
1
100%
17
94%
100%
19.30
1.81
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.