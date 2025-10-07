- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
752
Negociações com lucro:
557 (74.06%)
Negociações com perda:
195 (25.93%)
Melhor negociação:
112.78 USD
Pior negociação:
-51.23 USD
Lucro bruto:
2 437.44 USD (116 849 pips)
Perda bruta:
-1 147.40 USD (74 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (40.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
137.47 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.83%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
11.66
Negociações longas:
393 (52.26%)
Negociações curtas:
359 (47.74%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
1.72 USD
Lucro médio:
4.38 USD
Perda média:
-5.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-56.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.08 USD (3)
Crescimento mensal:
5.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
110.62 USD (2.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.99% (110.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.25% (989.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|271
|EURUSD+
|139
|AUDUSD+
|112
|AUDCHF+
|97
|EURGBP+
|80
|EURCHF+
|53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD+
|460
|EURUSD+
|267
|AUDUSD+
|208
|AUDCHF+
|155
|EURGBP+
|164
|EURCHF+
|35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD+
|13K
|EURUSD+
|10K
|AUDUSD+
|4.1K
|AUDCHF+
|6.7K
|EURGBP+
|7K
|EURCHF+
|2.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
26%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
12
100%
752
74%
100%
2.12
1.72
USD
USD
16%
1:500