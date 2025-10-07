SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / WBLK3861
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK3861

Bier Sukhamongkolsawat
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 26%
VantageInternational-Live 11
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
752
Negociações com lucro:
557 (74.06%)
Negociações com perda:
195 (25.93%)
Melhor negociação:
112.78 USD
Pior negociação:
-51.23 USD
Lucro bruto:
2 437.44 USD (116 849 pips)
Perda bruta:
-1 147.40 USD (74 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (40.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
137.47 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.83%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
11.66
Negociações longas:
393 (52.26%)
Negociações curtas:
359 (47.74%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
1.72 USD
Lucro médio:
4.38 USD
Perda média:
-5.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-56.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.08 USD (3)
Crescimento mensal:
5.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
110.62 USD (2.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.99% (110.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.25% (989.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD+ 271
EURUSD+ 139
AUDUSD+ 112
AUDCHF+ 97
EURGBP+ 80
EURCHF+ 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD+ 460
EURUSD+ 267
AUDUSD+ 208
AUDCHF+ 155
EURGBP+ 164
EURCHF+ 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD+ 13K
EURUSD+ 10K
AUDUSD+ 4.1K
AUDCHF+ 6.7K
EURGBP+ 7K
EURCHF+ 2.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +112.78 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +40.79 USD
Máxima perda consecutiva: -56.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.03 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 06:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
WBLK3861
30 USD por mês
26%
0
0
USD
6.3K
USD
12
100%
752
74%
100%
2.12
1.72
USD
16%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.