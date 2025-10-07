- Прирост
Всего трейдов:
749
Прибыльных трейдов:
555 (74.09%)
Убыточных трейдов:
194 (25.90%)
Лучший трейд:
112.78 USD
Худший трейд:
-51.23 USD
Общая прибыль:
2 423.69 USD (116 382 pips)
Общий убыток:
-1 142.55 USD (73 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (40.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
137.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.83%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
11.58
Длинных трейдов:
390 (52.07%)
Коротких трейдов:
359 (47.93%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
4.37 USD
Средний убыток:
-5.89 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-56.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.08 USD (3)
Прирост в месяц:
7.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
110.62 USD (2.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.99% (110.28 USD)
По эквити:
16.25% (989.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|271
|EURUSD+
|139
|AUDUSD+
|112
|AUDCHF+
|94
|EURGBP+
|80
|EURCHF+
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|460
|EURUSD+
|267
|AUDUSD+
|208
|AUDCHF+
|146
|EURGBP+
|164
|EURCHF+
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|13K
|EURUSD+
|10K
|AUDUSD+
|4.1K
|AUDCHF+
|6.6K
|EURGBP+
|7K
|EURCHF+
|2.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +112.78 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +40.79 USD
Макс. убыток в серии: -56.15 USD
