СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WBLK3861
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK3861

Bier Sukhamongkolsawat
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
VantageInternational-Live 11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
749
Прибыльных трейдов:
555 (74.09%)
Убыточных трейдов:
194 (25.90%)
Лучший трейд:
112.78 USD
Худший трейд:
-51.23 USD
Общая прибыль:
2 423.69 USD (116 382 pips)
Общий убыток:
-1 142.55 USD (73 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (40.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
137.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.83%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
11.58
Длинных трейдов:
390 (52.07%)
Коротких трейдов:
359 (47.93%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
4.37 USD
Средний убыток:
-5.89 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-56.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.08 USD (3)
Прирост в месяц:
7.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
110.62 USD (2.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.99% (110.28 USD)
По эквити:
16.25% (989.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 271
EURUSD+ 139
AUDUSD+ 112
AUDCHF+ 94
EURGBP+ 80
EURCHF+ 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ 460
EURUSD+ 267
AUDUSD+ 208
AUDCHF+ 146
EURGBP+ 164
EURCHF+ 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ 13K
EURUSD+ 10K
AUDUSD+ 4.1K
AUDCHF+ 6.6K
EURGBP+ 7K
EURCHF+ 2.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +112.78 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +40.79 USD
Макс. убыток в серии: -56.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.15 16:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.03 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 06:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 21:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WBLK3861
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
6.3K
USD
12
100%
749
74%
100%
2.12
1.71
USD
16%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.