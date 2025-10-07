- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
749
盈利交易:
555 (74.09%)
亏损交易:
194 (25.90%)
最好交易:
112.78 USD
最差交易:
-51.23 USD
毛利:
2 423.69 USD (116 382 pips)
毛利亏损:
-1 142.55 USD (73 699 pips)
最大连续赢利:
20 (40.79 USD)
最大连续盈利:
137.47 USD (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.83%
最近交易:
14 几分钟前
每周交易:
100
平均持有时间:
3 天
采收率:
11.58
长期交易:
390 (52.07%)
短期交易:
359 (47.93%)
利润因子:
2.12
预期回报:
1.71 USD
平均利润:
4.37 USD
平均损失:
-5.89 USD
最大连续失误:
4 (-56.15 USD)
最大连续亏损:
-85.08 USD (3)
每月增长:
7.34%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
110.62 USD (2.00%)
相对跌幅:
结余:
1.99% (110.28 USD)
净值:
16.25% (989.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|271
|EURUSD+
|139
|AUDUSD+
|112
|AUDCHF+
|94
|EURGBP+
|80
|EURCHF+
|53
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|460
|EURUSD+
|267
|AUDUSD+
|208
|AUDCHF+
|146
|EURGBP+
|164
|EURCHF+
|35
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|13K
|EURUSD+
|10K
|AUDUSD+
|4.1K
|AUDCHF+
|6.6K
|EURGBP+
|7K
|EURCHF+
|2.7K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +112.78 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +40.79 USD
最大连续亏损: -56.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
12
100%
749
74%
100%
2.12
1.71
USD
USD
16%
1:500