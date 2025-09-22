SeñalesSecciones
Juan Ignacio Albrecht

HFT QUANT 5

Juan Ignacio Albrecht
0 comentarios
Fiabilidad
80 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1999 USD al mes
incremento desde 2024 98%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
794
Transacciones Rentables:
619 (77.95%)
Transacciones Irrentables:
175 (22.04%)
Mejor transacción:
37.68 USD
Peor transacción:
-42.05 USD
Beneficio Bruto:
966.96 USD (69 382 pips)
Pérdidas Brutas:
-540.44 USD (41 263 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
71 (65.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
139.54 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
2.18%
Carga máxima del depósito:
15.20%
Último trade:
25 minutos
Trades a la semana:
101
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
3.82
Transacciones Largas:
540 (68.01%)
Transacciones Cortas:
254 (31.99%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
0.54 USD
Beneficio medio:
1.56 USD
Pérdidas medias:
-3.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-111.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
9.57%
Pronóstico anual:
116.11%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.59 USD
Máxima:
111.70 USD (17.90%)
Reducción relativa:
De balance:
17.90% (111.70 USD)
De fondos:
10.68% (105.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 490
GBPUSD+ 223
EURUSD+ 81
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 224
GBPUSD+ 175
EURUSD+ 27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 14K
GBPUSD+ 11K
EURUSD+ 2.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.68 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +65.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -111.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Quantitative Algorithmic Strategy for MQL5 Signal Provider

This strategy leverages advanced quantitative and algorithmic techniques to generate high-probability trading signals for the MQL5 platform. It combines robust statistical models, machine learning algorithms, and technical analysis to identify optimal entry and exit points across various financial instruments, including forex, commodities, and indices.

Key Features:

  • Data-Driven Decision Making: Utilizes historical and real-time market data to derive predictive patterns, ensuring decisions are grounded in statistical significance.
  • Algorithmic Execution: Employs automated trading algorithms to execute trades with precision, minimizing emotional bias and human error.
  • Risk Management: Integrates dynamic stop-loss, take-profit, and position-sizing mechanisms to optimize risk-reward ratios and protect capital.
  • Adaptive Models: Continuously refines predictive models using machine learning to adapt to changing market conditions, enhancing long-term performance.
  • Multi-Asset Compatibility: Designed to operate across multiple asset classes, providing diversified trading opportunities.
  • Low Latency: Optimized for high-speed execution to capitalize on short-term market inefficiencies.

Strategy Workflow:

  1. Data Analysis: Collects and processes market data (price, volume, volatility) using statistical tools and machine learning frameworks.
  2. Signal Generation: Identifies trade setups based on predefined criteria, such as momentum, mean reversion, or breakout patterns.
  3. Risk Assessment: Applies strict risk management rules, including maximum drawdown limits and volatility-based position sizing.
  4. Trade Execution: Automatically places trades via the MQL5 platform, ensuring minimal slippage and optimal entry/exit timing.
  5. Performance Monitoring: Continuously tracks performance metrics (e.g., Sharpe ratio, win rate) and adjusts parameters to maintain consistency.

Why Choose This Strategy?

  • Proven Performance: Backtested across diverse market conditions to ensure reliability and robustness.
  • Transparency: Provides detailed performance reports and trade logs for full accountability.
  • Scalability: Suitable for both retail and institutional traders, with customizable risk settings.
  • MQL5 Integration: Seamlessly integrates with the MQL5 platform for easy signal subscription and execution.

This strategy is ideal for traders seeking a disciplined, data-driven approach to achieve consistent returns while managing risk effectively. Subscribe to our MQL5 signal service to access these cutting-edge algorithmic trading signals.


2026.01.07 08:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
