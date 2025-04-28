- Incremento
Total de Trades:
512
Transacciones Rentables:
360 (70.31%)
Transacciones Irrentables:
152 (29.69%)
Mejor transacción:
25.76 USD
Peor transacción:
-19.59 USD
Beneficio Bruto:
773.78 USD (57 661 pips)
Pérdidas Brutas:
-405.30 USD (44 370 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (8.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.76 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
89.35%
Carga máxima del depósito:
9.22%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
11.55
Transacciones Largas:
216 (42.19%)
Transacciones Cortas:
296 (57.81%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
0.72 USD
Beneficio medio:
2.15 USD
Pérdidas medias:
-2.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-22.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.01%
Pronóstico anual:
24.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
31.89 USD (2.58%)
Reducción relativa:
De balance:
2.78% (30.36 USD)
De fondos:
16.76% (178.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|288
|AUDCAD#
|224
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD#
|226
|AUDCAD#
|143
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD#
|5K
|AUDCAD#
|8.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.
Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 5% per month operating normally EURUSD and AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.
Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523
FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?
