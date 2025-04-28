SeñalesSecciones
Daniel Moraes Da Silva

EasyGoal MT4

Daniel Moraes Da Silva
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 40%
XMGlobal-Real 21
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
512
Transacciones Rentables:
360 (70.31%)
Transacciones Irrentables:
152 (29.69%)
Mejor transacción:
25.76 USD
Peor transacción:
-19.59 USD
Beneficio Bruto:
773.78 USD (57 661 pips)
Pérdidas Brutas:
-405.30 USD (44 370 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (8.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.76 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
89.35%
Carga máxima del depósito:
9.22%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
11.55
Transacciones Largas:
216 (42.19%)
Transacciones Cortas:
296 (57.81%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
0.72 USD
Beneficio medio:
2.15 USD
Pérdidas medias:
-2.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-22.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.01%
Pronóstico anual:
24.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
31.89 USD (2.58%)
Reducción relativa:
De balance:
2.78% (30.36 USD)
De fondos:
16.76% (178.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD# 288
AUDCAD# 224
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD# 226
AUDCAD# 143
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD# 5K
AUDCAD# 8.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.76 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +8.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 21" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally EURUSD and AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

