СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EasyGoal MT4
Daniel Moraes Da Silva

EasyGoal MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 40%
XMGlobal-Real 21
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
512
Прибыльных трейдов:
360 (70.31%)
Убыточных трейдов:
152 (29.69%)
Лучший трейд:
25.76 USD
Худший трейд:
-19.59 USD
Общая прибыль:
773.78 USD (57 661 pips)
Общий убыток:
-405.30 USD (44 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (8.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.76 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
89.35%
Макс. загрузка депозита:
9.22%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
11.55
Длинных трейдов:
216 (42.19%)
Коротких трейдов:
296 (57.81%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
2.15 USD
Средний убыток:
-2.67 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-22.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.25 USD (2)
Прирост в месяц:
2.01%
Годовой прогноз:
24.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
31.89 USD (2.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.78% (30.36 USD)
По эквити:
16.76% (178.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD# 288
AUDCAD# 224
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD# 226
AUDCAD# 143
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD# 5K
AUDCAD# 8.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.76 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.65 USD
Макс. убыток в серии: -22.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 21" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally EURUSD and AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

Нет отзывов
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.07 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 04:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 19:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 03:42
No swaps are charged
2025.07.09 03:42
No swaps are charged
2025.07.01 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.05.12 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 17:05
Share of trading days is too low
2025.05.06 17:05
Share of days for 80% of trades is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EasyGoal MT4
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
1.1K
USD
34
100%
512
70%
89%
1.90
0.72
USD
17%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.