SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EasyGoal MT4
Daniel Moraes Da Silva

EasyGoal MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 40%
XMGlobal-Real 21
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
512
Negociações com lucro:
360 (70.31%)
Negociações com perda:
152 (29.69%)
Melhor negociação:
25.76 USD
Pior negociação:
-19.59 USD
Lucro bruto:
773.78 USD (57 661 pips)
Perda bruta:
-405.30 USD (44 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (8.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.76 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
89.35%
Depósito máximo carregado:
9.22%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
11.55
Negociações longas:
216 (42.19%)
Negociações curtas:
296 (57.81%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
2.15 USD
Perda média:
-2.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-22.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.25 USD (2)
Crescimento mensal:
2.01%
Previsão anual:
24.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
31.89 USD (2.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.78% (30.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.76% (178.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD# 288
AUDCAD# 224
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD# 226
AUDCAD# 143
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD# 5K
AUDCAD# 8.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.76 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +8.65 USD
Máxima perda consecutiva: -22.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 21" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally EURUSD and AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

Sem comentários
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.07 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 04:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 19:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 03:42
No swaps are charged
2025.07.09 03:42
No swaps are charged
2025.07.01 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.05.12 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 17:05
Share of trading days is too low
2025.05.06 17:05
Share of days for 80% of trades is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EasyGoal MT4
30 USD por mês
40%
0
0
USD
1.1K
USD
34
100%
512
70%
89%
1.90
0.72
USD
17%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.