Daniel Moraes Da Silva

EasyGoal MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
XMGlobal-Real 21
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
512
Gewinntrades:
360 (70.31%)
Verlusttrades:
152 (29.69%)
Bester Trade:
25.76 USD
Schlechtester Trade:
-19.59 USD
Bruttoprofit:
773.78 USD (57 661 pips)
Bruttoverlust:
-405.30 USD (44 370 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (8.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.76 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
89.35%
Max deposit load:
9.22%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
11.55
Long-Positionen:
216 (42.19%)
Short-Positionen:
296 (57.81%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-22.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.25 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.01%
Jahresprognose:
24.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
31.89 USD (2.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.78% (30.36 USD)
Kapital:
16.76% (178.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD# 288
AUDCAD# 224
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD# 226
AUDCAD# 143
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD# 5K
AUDCAD# 8.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.76 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.25 USD

Keine Angabe

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally EURUSD and AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

