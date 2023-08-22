SeñalesSecciones
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk AAA AlpVenture

Wolfgang Zaunschirm
0 comentarios
Fiabilidad
123 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 156%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 188
Transacciones Rentables:
1 558 (71.20%)
Transacciones Irrentables:
630 (28.79%)
Mejor transacción:
85.28 EUR
Peor transacción:
-29.38 EUR
Beneficio Bruto:
2 725.41 EUR (212 474 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 747.52 EUR (175 704 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (17.35 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
113.52 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
85.88%
Carga máxima del depósito:
16.14%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.70
Transacciones Largas:
1 018 (46.53%)
Transacciones Cortas:
1 170 (53.47%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
0.45 EUR
Beneficio medio:
1.75 EUR
Pérdidas medias:
-2.77 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-71.28 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-104.26 EUR (7)
Crecimiento al mes:
2.83%
Pronóstico anual:
34.37%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
127.08 EUR (7.32%)
Reducción relativa:
De balance:
12.17% (127.08 EUR)
De fondos:
52.12% (532.92 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 529
EURUSD 406
NZDCAD 400
AUDNZD 382
GBPCAD 296
GBPCHF 148
GBPUSD 11
EURNZD 11
EURAUD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 311
EURUSD 539
NZDCAD 211
AUDNZD 140
GBPCAD -79
GBPCHF -9
GBPUSD 1
EURNZD -1
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 17K
EURUSD 9.4K
NZDCAD 16K
AUDNZD -1.9K
GBPCAD -3.8K
GBPCHF 177
GBPUSD 216
EURNZD 24
EURAUD 257
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +85.28 EUR
Peor transacción: -29 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +17.35 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -71.28 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 24
FusionMarkets-Live 2
0.08 × 36
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.10 × 111
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 9
Tickmill-Live10
0.24 × 140
Pepperstone-Edge05
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.37 × 60
RoboForex-ECN-3
0.65 × 226
FBS-Real-13
1.00 × 2
PUPrime-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.29 × 98
Coinexx-Demo
1.30 × 64
Axi-US05-Live
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live11
1.52 × 62
Exness-Real
1.67 × 6
Axi-US06-Live
1.69 × 54
Dukascopy-live-1
2.45 × 22
TradersWay-Live
2.50 × 127
ICMarketsSC-Live07
2.61 × 18
ZealCapitalMarketSC-Live02
3.00 × 2
otros 23...
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
No hay comentarios
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.12 19:09
No swaps are charged on the signal account
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 14:08
No swaps are charged on the signal account
2024.04.10 09:42
No swaps are charged
2024.04.10 09:42
No swaps are charged
2024.03.27 08:52
No swaps are charged on the signal account
2023.11.01 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.09.01 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.08.25 02:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.25 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.23 07:43
Share of trading days is too low
2023.08.23 07:43
Share of days for 80% of trades is too low
2023.08.23 06:16
Share of trading days is too low
2023.08.23 06:16
Share of days for 80% of trades is too low
