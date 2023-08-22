- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 188
Transacciones Rentables:
1 558 (71.20%)
Transacciones Irrentables:
630 (28.79%)
Mejor transacción:
85.28 EUR
Peor transacción:
-29.38 EUR
Beneficio Bruto:
2 725.41 EUR (212 474 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 747.52 EUR (175 704 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (17.35 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
113.52 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
85.88%
Carga máxima del depósito:
16.14%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.70
Transacciones Largas:
1 018 (46.53%)
Transacciones Cortas:
1 170 (53.47%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
0.45 EUR
Beneficio medio:
1.75 EUR
Pérdidas medias:
-2.77 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-71.28 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-104.26 EUR (7)
Crecimiento al mes:
2.83%
Pronóstico anual:
34.37%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
127.08 EUR (7.32%)
Reducción relativa:
De balance:
12.17% (127.08 EUR)
De fondos:
52.12% (532.92 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|529
|EURUSD
|406
|NZDCAD
|400
|AUDNZD
|382
|GBPCAD
|296
|GBPCHF
|148
|GBPUSD
|11
|EURNZD
|11
|EURAUD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|311
|EURUSD
|539
|NZDCAD
|211
|AUDNZD
|140
|GBPCAD
|-79
|GBPCHF
|-9
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|-1
|EURAUD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|17K
|EURUSD
|9.4K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|-1.9K
|GBPCAD
|-3.8K
|GBPCHF
|177
|GBPUSD
|216
|EURNZD
|24
|EURAUD
|257
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +85.28 EUR
Peor transacción: -29 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +17.35 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -71.28 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|0.08 × 36
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.10 × 111
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.24 × 140
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.37 × 60
|
RoboForex-ECN-3
|0.65 × 226
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.29 × 98
|
Coinexx-Demo
|1.30 × 64
|
Axi-US05-Live
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|1.52 × 62
|
Exness-Real
|1.67 × 6
|
Axi-US06-Live
|1.69 × 54
|
Dukascopy-live-1
|2.45 × 22
|
TradersWay-Live
|2.50 × 127
|
ICMarketsSC-Live07
|2.61 × 18
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|3.00 × 2
otros 23...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Besuchen Sie https://www.zaunschirm.com
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
156%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
123
100%
2 188
71%
86%
1.55
0.45
EUR
EUR
52%
1:500