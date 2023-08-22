- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 188
Negociações com lucro:
1 558 (71.20%)
Negociações com perda:
630 (28.79%)
Melhor negociação:
85.28 EUR
Pior negociação:
-29.38 EUR
Lucro bruto:
2 725.41 EUR (212 474 pips)
Perda bruta:
-1 747.52 EUR (175 704 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (17.35 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
113.52 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
85.88%
Depósito máximo carregado:
16.14%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.70
Negociações longas:
1 018 (46.53%)
Negociações curtas:
1 170 (53.47%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
0.45 EUR
Lucro médio:
1.75 EUR
Perda média:
-2.77 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-71.28 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-104.26 EUR (7)
Crescimento mensal:
2.83%
Previsão anual:
34.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
127.08 EUR (7.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.17% (127.08 EUR)
Pelo Capital Líquido:
52.12% (532.92 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|529
|EURUSD
|406
|NZDCAD
|400
|AUDNZD
|382
|GBPCAD
|296
|GBPCHF
|148
|GBPUSD
|11
|EURNZD
|11
|EURAUD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|311
|EURUSD
|539
|NZDCAD
|211
|AUDNZD
|140
|GBPCAD
|-79
|GBPCHF
|-9
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|-1
|EURAUD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|17K
|EURUSD
|9.4K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|-1.9K
|GBPCAD
|-3.8K
|GBPCHF
|177
|GBPUSD
|216
|EURNZD
|24
|EURAUD
|257
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +85.28 EUR
Pior negociação: -29 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +17.35 EUR
Máxima perda consecutiva: -71.28 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|0.08 × 36
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.10 × 111
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.24 × 140
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.37 × 60
|
RoboForex-ECN-3
|0.65 × 226
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.29 × 98
|
Coinexx-Demo
|1.30 × 64
|
Axi-US05-Live
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|1.52 × 62
|
Exness-Real
|1.67 × 6
|
Axi-US06-Live
|1.69 × 54
|
Dukascopy-live-1
|2.45 × 22
|
TradersWay-Live
|2.50 × 127
|
ICMarketsSC-Live07
|2.61 × 18
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|3.00 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
156%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
123
100%
2 188
71%
86%
1.55
0.45
EUR
EUR
52%
1:500