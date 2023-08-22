SegnaliSezioni
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk AAA AlpVenture

Wolfgang Zaunschirm
0 recensioni
Affidabilità
110 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 135%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 020
Profit Trade:
1 429 (70.74%)
Loss Trade:
591 (29.26%)
Best Trade:
85.28 EUR
Worst Trade:
-29.38 EUR
Profitto lordo:
2 525.19 EUR (193 872 pips)
Perdita lorda:
-1 636.24 EUR (162 386 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (17.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
113.52 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
85.88%
Massimo carico di deposito:
16.14%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.00
Long Trade:
935 (46.29%)
Short Trade:
1 085 (53.71%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.44 EUR
Profitto medio:
1.77 EUR
Perdita media:
-2.77 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-71.28 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-104.26 EUR (7)
Crescita mensile:
2.58%
Previsione annuale:
32.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
127.08 EUR (7.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.17% (127.08 EUR)
Per equità:
52.12% (532.92 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 473
EURUSD 378
NZDCAD 367
AUDNZD 331
GBPCAD 296
GBPCHF 148
GBPUSD 11
EURNZD 11
EURAUD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 282
EURUSD 506
NZDCAD 192
AUDNZD 120
GBPCAD -79
GBPCHF -9
GBPUSD 1
EURNZD -1
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 13K
EURUSD 7.1K
NZDCAD 14K
AUDNZD 1.5K
GBPCAD -3.8K
GBPCHF 177
GBPUSD 216
EURNZD 24
EURAUD 257
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.28 EUR
Worst Trade: -29 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +17.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -71.28 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 24
FusionMarkets-Live 2
0.08 × 36
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.10 × 111
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 9
Tickmill-Live10
0.24 × 140
Pepperstone-Edge05
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.37 × 60
RoboForex-ECN-3
0.65 × 226
FBS-Real-13
1.00 × 2
PUPrime-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.29 × 98
Coinexx-Demo
1.30 × 64
Axi-US05-Live
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live11
1.52 × 62
Exness-Real
1.67 × 6
Axi-US06-Live
1.69 × 54
Dukascopy-live-1
2.45 × 22
TradersWay-Live
2.50 × 127
ICMarketsSC-Live07
2.61 × 18
ZealCapitalMarketSC-Live02
3.00 × 2
23 più
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅


Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.


Non ci sono recensioni
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.12 19:09
No swaps are charged on the signal account
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 14:08
No swaps are charged on the signal account
2024.04.10 09:42
No swaps are charged
2024.04.10 09:42
No swaps are charged
2024.03.27 08:52
No swaps are charged on the signal account
2023.11.01 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.09.01 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.08.25 02:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.25 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.23 07:43
Share of trading days is too low
2023.08.23 07:43
Share of days for 80% of trades is too low
2023.08.23 06:16
Share of trading days is too low
2023.08.23 06:16
Share of days for 80% of trades is too low
