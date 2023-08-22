- Crescita
Trade:
2 020
Profit Trade:
1 429 (70.74%)
Loss Trade:
591 (29.26%)
Best Trade:
85.28 EUR
Worst Trade:
-29.38 EUR
Profitto lordo:
2 525.19 EUR (193 872 pips)
Perdita lorda:
-1 636.24 EUR (162 386 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (17.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
113.52 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
85.88%
Massimo carico di deposito:
16.14%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.00
Long Trade:
935 (46.29%)
Short Trade:
1 085 (53.71%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.44 EUR
Profitto medio:
1.77 EUR
Perdita media:
-2.77 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-71.28 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-104.26 EUR (7)
Crescita mensile:
2.58%
Previsione annuale:
32.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
127.08 EUR (7.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.17% (127.08 EUR)
Per equità:
52.12% (532.92 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|473
|EURUSD
|378
|NZDCAD
|367
|AUDNZD
|331
|GBPCAD
|296
|GBPCHF
|148
|GBPUSD
|11
|EURNZD
|11
|EURAUD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|282
|EURUSD
|506
|NZDCAD
|192
|AUDNZD
|120
|GBPCAD
|-79
|GBPCHF
|-9
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|-1
|EURAUD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|13K
|EURUSD
|7.1K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|1.5K
|GBPCAD
|-3.8K
|GBPCHF
|177
|GBPUSD
|216
|EURNZD
|24
|EURAUD
|257
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.28 EUR
Worst Trade: -29 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +17.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -71.28 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|0.08 × 36
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.10 × 111
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.24 × 140
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.37 × 60
|
RoboForex-ECN-3
|0.65 × 226
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.29 × 98
|
Coinexx-Demo
|1.30 × 64
|
Axi-US05-Live
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|1.52 × 62
|
Exness-Real
|1.67 × 6
|
Axi-US06-Live
|1.69 × 54
|
Dukascopy-live-1
|2.45 × 22
|
TradersWay-Live
|2.50 × 127
|
ICMarketsSC-Live07
|2.61 × 18
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|3.00 × 2
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
135%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
110
100%
2 020
70%
86%
1.54
0.44
EUR
EUR
52%
1:500