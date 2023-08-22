SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TirolRisk AAA AlpVenture
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk AAA AlpVenture

Wolfgang Zaunschirm
0 avis
Fiabilité
110 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 135%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 020
Bénéfice trades:
1 429 (70.74%)
Perte trades:
591 (29.26%)
Meilleure transaction:
85.28 EUR
Pire transaction:
-29.38 EUR
Bénéfice brut:
2 525.19 EUR (193 872 pips)
Perte brute:
-1 636.24 EUR (162 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (17.35 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
113.52 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
85.88%
Charge de dépôt maximale:
16.14%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.00
Longs trades:
935 (46.29%)
Courts trades:
1 085 (53.71%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
0.44 EUR
Bénéfice moyen:
1.77 EUR
Perte moyenne:
-2.77 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-71.28 EUR)
Perte consécutive maximale:
-104.26 EUR (7)
Croissance mensuelle:
2.65%
Prévision annuelle:
32.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
127.08 EUR (7.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.17% (127.08 EUR)
Par fonds propres:
52.12% (532.92 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 473
EURUSD 378
NZDCAD 367
AUDNZD 331
GBPCAD 296
GBPCHF 148
GBPUSD 11
EURNZD 11
EURAUD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 282
EURUSD 506
NZDCAD 192
AUDNZD 120
GBPCAD -79
GBPCHF -9
GBPUSD 1
EURNZD -1
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
EURUSD 7.1K
NZDCAD 14K
AUDNZD 1.5K
GBPCAD -3.8K
GBPCHF 177
GBPUSD 216
EURNZD 24
EURAUD 257
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.28 EUR
Pire transaction: -29 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +17.35 EUR
Perte consécutive maximale: -71.28 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 24
FusionMarkets-Live 2
0.08 × 36
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.10 × 111
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 9
Tickmill-Live10
0.24 × 140
Pepperstone-Edge05
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.37 × 60
RoboForex-ECN-3
0.65 × 226
FBS-Real-13
1.00 × 2
PUPrime-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.29 × 98
Coinexx-Demo
1.30 × 64
Axi-US05-Live
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live11
1.52 × 62
Exness-Real
1.67 × 6
Axi-US06-Live
1.69 × 54
Dukascopy-live-1
2.45 × 22
TradersWay-Live
2.50 × 127
ICMarketsSC-Live07
2.61 × 18
ZealCapitalMarketSC-Live02
3.00 × 2
23 plus...
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅


Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.


2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.12 19:09
No swaps are charged on the signal account
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 14:08
No swaps are charged on the signal account
2024.04.10 09:42
No swaps are charged
2024.04.10 09:42
No swaps are charged
2024.03.27 08:52
No swaps are charged on the signal account
2023.11.01 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.09.01 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.08.25 02:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.25 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.23 07:43
Share of trading days is too low
2023.08.23 07:43
Share of days for 80% of trades is too low
2023.08.23 06:16
Share of trading days is too low
2023.08.23 06:16
Share of days for 80% of trades is too low
