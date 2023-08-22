- Croissance
Trades:
2 020
Bénéfice trades:
1 429 (70.74%)
Perte trades:
591 (29.26%)
Meilleure transaction:
85.28 EUR
Pire transaction:
-29.38 EUR
Bénéfice brut:
2 525.19 EUR (193 872 pips)
Perte brute:
-1 636.24 EUR (162 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (17.35 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
113.52 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
85.88%
Charge de dépôt maximale:
16.14%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.00
Longs trades:
935 (46.29%)
Courts trades:
1 085 (53.71%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
0.44 EUR
Bénéfice moyen:
1.77 EUR
Perte moyenne:
-2.77 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-71.28 EUR)
Perte consécutive maximale:
-104.26 EUR (7)
Croissance mensuelle:
2.65%
Prévision annuelle:
32.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
127.08 EUR (7.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.17% (127.08 EUR)
Par fonds propres:
52.12% (532.92 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|473
|EURUSD
|378
|NZDCAD
|367
|AUDNZD
|331
|GBPCAD
|296
|GBPCHF
|148
|GBPUSD
|11
|EURNZD
|11
|EURAUD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|282
|EURUSD
|506
|NZDCAD
|192
|AUDNZD
|120
|GBPCAD
|-79
|GBPCHF
|-9
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|-1
|EURAUD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|13K
|EURUSD
|7.1K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|1.5K
|GBPCAD
|-3.8K
|GBPCHF
|177
|GBPUSD
|216
|EURNZD
|24
|EURAUD
|257
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +85.28 EUR
Pire transaction: -29 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +17.35 EUR
Perte consécutive maximale: -71.28 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|0.08 × 36
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.10 × 111
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.24 × 140
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.37 × 60
|
RoboForex-ECN-3
|0.65 × 226
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.29 × 98
|
Coinexx-Demo
|1.30 × 64
|
Axi-US05-Live
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|1.52 × 62
|
Exness-Real
|1.67 × 6
|
Axi-US06-Live
|1.69 × 54
|
Dukascopy-live-1
|2.45 × 22
|
TradersWay-Live
|2.50 × 127
|
ICMarketsSC-Live07
|2.61 × 18
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|3.00 × 2
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.
