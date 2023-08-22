시그널섹션
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk AAA AlpVenture

Wolfgang Zaunschirm
0 리뷰
안정성
124
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 158%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 195
이익 거래:
1 563 (71.20%)
손실 거래:
632 (28.79%)
최고의 거래:
85.28 EUR
최악의 거래:
-29.38 EUR
총 수익:
2 731.82 EUR (213 241 pips)
총 손실:
-1 748.63 EUR (175 799 pips)
연속 최대 이익:
26 (17.35 EUR)
연속 최대 이익:
113.52 EUR (7)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
85.88%
최대 입금량:
16.14%
최근 거래:
39 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
7.74
롱(주식매수):
1 022 (46.56%)
숏(주식차입매도):
1 173 (53.44%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
0.45 EUR
평균 이익:
1.75 EUR
평균 손실:
-2.77 EUR
연속 최대 손실:
8 (-71.28 EUR)
연속 최대 손실:
-104.26 EUR (7)
월별 성장률:
2.51%
연간 예측:
30.49%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
127.08 EUR (7.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.17% (127.08 EUR)
자본금별:
52.12% (532.92 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 533
EURUSD 409
NZDCAD 400
AUDNZD 382
GBPCAD 296
GBPCHF 148
GBPUSD 11
EURNZD 11
EURAUD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 313
EURUSD 543
NZDCAD 211
AUDNZD 140
GBPCAD -79
GBPCHF -9
GBPUSD 1
EURNZD -1
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 17K
EURUSD 9.7K
NZDCAD 16K
AUDNZD -1.9K
GBPCAD -3.8K
GBPCHF 177
GBPUSD 216
EURNZD 24
EURAUD 257
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +85.28 EUR
최악의 거래: -29 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +17.35 EUR
연속 최대 손실: -71.28 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 24
FusionMarkets-Live 2
0.08 × 36
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.10 × 111
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 9
Tickmill-Live10
0.24 × 140
Pepperstone-Edge05
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.37 × 60
RoboForex-ECN-3
0.65 × 226
FBS-Real-13
1.00 × 2
PUPrime-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.29 × 98
Coinexx-Demo
1.30 × 64
Axi-US05-Live
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live11
1.52 × 62
Exness-Real
1.67 × 6
Axi-US06-Live
1.69 × 54
Dukascopy-live-1
2.45 × 22
TradersWay-Live
2.50 × 127
ICMarketsSC-Live07
2.61 × 18
ZealCapitalMarketSC-Live02
3.00 × 2
23 더...
리뷰 없음
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.12 19:09
No swaps are charged on the signal account
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 14:08
No swaps are charged on the signal account
2024.04.10 09:42
No swaps are charged
2024.04.10 09:42
No swaps are charged
2024.03.27 08:52
No swaps are charged on the signal account
2023.11.01 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.09.01 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.08.25 02:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.25 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.23 07:43
Share of trading days is too low
2023.08.23 07:43
Share of days for 80% of trades is too low
2023.08.23 06:16
Share of trading days is too low
2023.08.23 06:16
Share of days for 80% of trades is too low
