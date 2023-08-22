- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 188
Gewinntrades:
1 558 (71.20%)
Verlusttrades:
630 (28.79%)
Bester Trade:
85.28 EUR
Schlechtester Trade:
-29.38 EUR
Bruttoprofit:
2 725.41 EUR (212 474 pips)
Bruttoverlust:
-1 747.52 EUR (175 704 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (17.35 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.52 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
85.88%
Max deposit load:
16.14%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
7.70
Long-Positionen:
1 018 (46.53%)
Short-Positionen:
1 170 (53.47%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.75 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.77 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-71.28 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-104.26 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
2.79%
Jahresprognose:
34.37%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
127.08 EUR (7.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.17% (127.08 EUR)
Kapital:
52.12% (532.92 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|529
|EURUSD
|406
|NZDCAD
|400
|AUDNZD
|382
|GBPCAD
|296
|GBPCHF
|148
|GBPUSD
|11
|EURNZD
|11
|EURAUD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|311
|EURUSD
|539
|NZDCAD
|211
|AUDNZD
|140
|GBPCAD
|-79
|GBPCHF
|-9
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|-1
|EURAUD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|17K
|EURUSD
|9.4K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|-1.9K
|GBPCAD
|-3.8K
|GBPCHF
|177
|GBPUSD
|216
|EURNZD
|24
|EURAUD
|257
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +85.28 EUR
Schlechtester Trade: -29 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.35 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.28 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|0.08 × 36
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.10 × 111
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.24 × 140
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.37 × 60
|
RoboForex-ECN-3
|0.65 × 226
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.29 × 98
|
Coinexx-Demo
|1.30 × 64
|
Axi-US05-Live
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|1.52 × 62
|
Exness-Real
|1.67 × 6
|
Axi-US06-Live
|1.69 × 54
|
Dukascopy-live-1
|2.45 × 22
|
TradersWay-Live
|2.50 × 127
|
ICMarketsSC-Live07
|2.61 × 18
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|3.00 × 2
noch 23 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Besuchen Sie https://www.zaunschirm.com
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
156%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
123
100%
2 188
71%
86%
1.55
0.45
EUR
EUR
52%
1:500