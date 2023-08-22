SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TirolRisk AAA AlpVenture
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk AAA AlpVenture

Wolfgang Zaunschirm
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
123 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 156%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 188
Gewinntrades:
1 558 (71.20%)
Verlusttrades:
630 (28.79%)
Bester Trade:
85.28 EUR
Schlechtester Trade:
-29.38 EUR
Bruttoprofit:
2 725.41 EUR (212 474 pips)
Bruttoverlust:
-1 747.52 EUR (175 704 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (17.35 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.52 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
85.88%
Max deposit load:
16.14%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
7.70
Long-Positionen:
1 018 (46.53%)
Short-Positionen:
1 170 (53.47%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.75 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.77 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-71.28 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-104.26 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
2.79%
Jahresprognose:
34.37%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
127.08 EUR (7.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.17% (127.08 EUR)
Kapital:
52.12% (532.92 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 529
EURUSD 406
NZDCAD 400
AUDNZD 382
GBPCAD 296
GBPCHF 148
GBPUSD 11
EURNZD 11
EURAUD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 311
EURUSD 539
NZDCAD 211
AUDNZD 140
GBPCAD -79
GBPCHF -9
GBPUSD 1
EURNZD -1
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 17K
EURUSD 9.4K
NZDCAD 16K
AUDNZD -1.9K
GBPCAD -3.8K
GBPCHF 177
GBPUSD 216
EURNZD 24
EURAUD 257
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +85.28 EUR
Schlechtester Trade: -29 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.35 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.28 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 24
FusionMarkets-Live 2
0.08 × 36
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.10 × 111
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 9
Tickmill-Live10
0.24 × 140
Pepperstone-Edge05
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.37 × 60
RoboForex-ECN-3
0.65 × 226
FBS-Real-13
1.00 × 2
PUPrime-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.29 × 98
Coinexx-Demo
1.30 × 64
Axi-US05-Live
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live11
1.52 × 62
Exness-Real
1.67 × 6
Axi-US06-Live
1.69 × 54
Dukascopy-live-1
2.45 × 22
TradersWay-Live
2.50 × 127
ICMarketsSC-Live07
2.61 × 18
ZealCapitalMarketSC-Live02
3.00 × 2
noch 23 ...
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
Keine Bewertungen
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.12 19:09
No swaps are charged on the signal account
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 14:08
No swaps are charged on the signal account
2024.04.10 09:42
No swaps are charged
2024.04.10 09:42
No swaps are charged
2024.03.27 08:52
No swaps are charged on the signal account
2023.11.01 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.09.01 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.08.25 02:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.25 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.23 07:43
Share of trading days is too low
2023.08.23 07:43
Share of days for 80% of trades is too low
2023.08.23 06:16
Share of trading days is too low
2023.08.23 06:16
Share of days for 80% of trades is too low
