Divisas / WKSP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WKSP: Worksport Ltd
3.39 USD 0.04 (1.17%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WKSP de hoy ha cambiado un -1.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.30, mientras que el máximo ha alcanzado 3.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Worksport Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WKSP News
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para acciones de Worksport con objetivo de 11,50 dólares
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Worksport stock, maintains $11.50 target
- Bitcoin, XRP Treasury Strategy Paying Off? Worksport Reports Record Sales - Worksport (NASDAQ:WKSP)
- What Makes Worksport (WKSP) a New Buy Stock
- Worksport Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WKSP)
- Worksport Ltd. (WKSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Worksport Q2 2025 slides: 113% revenue growth as margins expand
- Earnings call transcript: Worksport Q2 2025 sees record revenue despite stock dip
- Expedia Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Q3 Guidance Raised
- Groupon Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Worksport doubles bitcoin holdings amid production expansion plans
- Penske Automotive (PAG) Tops Q2 Earnings Estimates
- Asbury Automotive Group (ABG) Tops Q2 Earnings Estimates
- Worksport doubles Missouri R&D space, readies fall clean energy launch
- H.C. Wainwright reaffirms Worksport stock Buy rating despite share decline
- U.S. construction firm to test Worksport’s solar truck covers
- EXCLUSIVE: Worksport Clocks $1.3 Million Revenue In May, Margins Rise - Worksport (NASDAQ:WKSP)
- Worksport Secures Second National Distributor & Projects $21.5M in Repeatable B2B Revenue
- Worksport Announces Fall 2025 Launch of Highly Anticipated SOLIS & COR Nano-Grid System Following Completion of Major Engineering Milestones
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Worksport stock after record sales
- Worksport’s AL4 cover drives strong April sales
- Worksport Secures ISO 9001 Certification at U.S. Factory, Unlocking Revenue & OEM Growth Pathways
- Worksport secures ISO certification, eyes auto OEM growth
- Worksport earnings missed by $0.95, revenue fell short of estimates
Rango diario
3.30 3.57
Rango anual
0.31 4.90
- Cierres anteriores
- 3.43
- Open
- 3.42
- Bid
- 3.39
- Ask
- 3.69
- Low
- 3.30
- High
- 3.57
- Volumen
- 398
- Cambio diario
- -1.17%
- Cambio mensual
- 11.88%
- Cambio a 6 meses
- 7.62%
- Cambio anual
- 707.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B