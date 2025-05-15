CotationsSections
Devises / WKSP
Retour à Actions

WKSP: Worksport Ltd

3.36 USD 0.03 (0.88%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WKSP a changé de -0.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.21 et à un maximum de 3.40.

Suivez la dynamique Worksport Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WKSP Nouvelles

Range quotidien
3.21 3.40
Range Annuel
0.31 4.90
Clôture Précédente
3.39
Ouverture
3.36
Bid
3.36
Ask
3.66
Plus Bas
3.21
Plus Haut
3.40
Volume
726
Changement quotidien
-0.88%
Changement Mensuel
10.89%
Changement à 6 Mois
6.67%
Changement Annuel
700.00%
20 septembre, samedi