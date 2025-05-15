Devises / WKSP
WKSP: Worksport Ltd
3.36 USD 0.03 (0.88%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WKSP a changé de -0.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.21 et à un maximum de 3.40.
Suivez la dynamique Worksport Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WKSP Nouvelles
Range quotidien
3.21 3.40
Range Annuel
0.31 4.90
- Clôture Précédente
- 3.39
- Ouverture
- 3.36
- Bid
- 3.36
- Ask
- 3.66
- Plus Bas
- 3.21
- Plus Haut
- 3.40
- Volume
- 726
- Changement quotidien
- -0.88%
- Changement Mensuel
- 10.89%
- Changement à 6 Mois
- 6.67%
- Changement Annuel
- 700.00%
