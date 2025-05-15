Валюты / WKSP
WKSP: Worksport Ltd
3.43 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WKSP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.31, а максимальная — 3.52.
Следите за динамикой Worksport Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WKSP
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Worksport stock, maintains $11.50 target
- Bitcoin, XRP Treasury Strategy Paying Off? Worksport Reports Record Sales - Worksport (NASDAQ:WKSP)
- What Makes Worksport (WKSP) a New Buy Stock
- Worksport Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WKSP)
- Worksport Ltd. (WKSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Worksport Q2 2025 slides: 113% revenue growth as margins expand
- Earnings call transcript: Worksport Q2 2025 sees record revenue despite stock dip
- Expedia Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Q3 Guidance Raised
- Groupon Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Worksport doubles bitcoin holdings amid production expansion plans
- Penske Automotive (PAG) Tops Q2 Earnings Estimates
- Asbury Automotive Group (ABG) Tops Q2 Earnings Estimates
- Worksport doubles Missouri R&D space, readies fall clean energy launch
- H.C. Wainwright reaffirms Worksport stock Buy rating despite share decline
- U.S. construction firm to test Worksport’s solar truck covers
- EXCLUSIVE: Worksport Clocks $1.3 Million Revenue In May, Margins Rise - Worksport (NASDAQ:WKSP)
- Worksport Secures Second National Distributor & Projects $21.5M in Repeatable B2B Revenue
- Worksport Announces Fall 2025 Launch of Highly Anticipated SOLIS & COR Nano-Grid System Following Completion of Major Engineering Milestones
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Worksport stock after record sales
- Worksport’s AL4 cover drives strong April sales
- Worksport Secures ISO 9001 Certification at U.S. Factory, Unlocking Revenue & OEM Growth Pathways
- Worksport secures ISO certification, eyes auto OEM growth
- Worksport earnings missed by $0.95, revenue fell short of estimates
- Worksport Ltd. Reports Q1 2025 Results: 337% Revenue Growth and 157% Margin Expansion Year-over-Year
Дневной диапазон
3.31 3.52
Годовой диапазон
0.31 4.90
- Предыдущее закрытие
- 3.43
- Open
- 3.40
- Bid
- 3.43
- Ask
- 3.73
- Low
- 3.31
- High
- 3.52
- Объем
- 303
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 13.20%
- 6-месячное изменение
- 8.89%
- Годовое изменение
- 716.67%
