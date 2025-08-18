Divisas / WELL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WELL: Welltower Inc
165.93 USD 0.73 (0.44%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WELL de hoy ha cambiado un 0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 164.33, mientras que el máximo ha alcanzado 167.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Welltower Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WELL News
- Replace Welltower With National Health Investors (NYSE:WELL)
- Terreno Realty Executes Another Lease Renewal, Points to Robust Demand
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- RQI: Quality Income Paid Monthly From Real Estate Holdings (NYSE:RQI)
- Mizuho eleva el precio objetivo de las acciones de Omega Healthcare Investors a 40 dólares
- Mizuho raises Omega Healthcare Investors stock price target to $40
- U.S. REITs Raise $4.85B Through At-The-Market Programs In Q2 2025
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Zacks Industry Outlook Highlights Welltower, Terreno Realty and Easterly Government Properties
- Why Is Welltower (WELL) Down 0.1% Since Last Earnings Report?
- Top 3 Equity REITs Worth Buying as Industry Prospects Improve
- Here's Why it Is Wise to Hold Regency Centers Stock in Your Portfolio
- Vornado Bolsters Portfolio With the Acquisition of 623 Fifth Avenue
- Alexandria Stock Gains 19.3% in 3 Months: Will the Trend Continue?
- Four Corners Continues Its Acquisition Spree to Boost Portfolio
- IYR: Betting On REITs' Recovery (NYSEARCA:IYR)
- Here's Why it Is Wise to Retain Lamar Advertising in Your Portfolio
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Is it Wise to Retain Medical Properties Stock in Your Portfolio Now?
- Plymouth Rises 47% on Receiving Acquisition Proposal From Sixth Street
- REITs Could Have Some Of Their Best Years Ahead: Two Value Plays I Like With Strong Upside
- Welltower Stock Rises 28.9% Year to Date: Will the Trend Last?
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Columbia Convertible Securities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:NCIAX)
WELL on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para WELL
Multiple Orders Utility EA MT5
Opengates Success International
Multiple Orders Utility EA (VERSIÓN MT5) Multiple Orders Utility MT5 fue creado para obtener beneficios fácilmente con pequeños movimientos de precio, sin necesidad de esperar movimientos largos de cientos de pips. UTILIDAD: Esta herramienta abre múltiples órdenes en la misma dirección y en el mismo par de divisas al mismo tiempo, según el número especificado por el usuario o el máximo permitido por su bróker. ESTRATEGIA: La idea es que, en lugar de perseguir 100-200 pips, lo cual puede no ser
Xauusd Striper
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
XAUUSD SENTINEL (MT5) - Breakout & Retest Scalper para XAUUSD en M5 "Entradas vigiladas. Salidas medidas " . Opere la estructura, no el ruido. XAUUSD SENTINEL es un Asesor Experto de precisión de ruptura de soporte/resistencia + reprueba diseñado especialmente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5 . Mapea las zonas dinámicas de los pivotes de precios, los tiempos de entradas en rupturas limpias o retests rápidos, y gestiona el riesgo con protecciones a nivel de cesta, por lo que puede perseg
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
XAGUSD SENTINEL (MT5) - Breakout & Retest Scalper para XAGUSD/EURUSD en M1 Opere la estructura, no el ruido. XAGUSD SENTINEL es un asesor experto de precisión de ruptura de soporte/resistencia + retesteo diseñado especialmente para XAGUSD (Plata) y EURUSD en el marco temporal M1 . Mapea las zonas dinámicas de los pivotes de precios, los tiempos de entradas en rupturas limpias o retests rápidos, y gestiona el riesgo con protecciones a nivel de cesta, para que pueda perseguir configuraciones de al
DeMarshall Pip Hunter EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
DeMarshall Pip Hunter EA es un potente y avanzado asesor experto diseñado y construido con confianza para ayudar a los operadores en el mercado financiero. Este asesor experto utiliza sofisticados algoritmos y análisis técnicos para identificar oportunidades de trading rentables y ejecutar operaciones con precisión. Está equipado con características tales como la detección de tendencias, gestión de riesgos, y la configuración personalizable para atender a los diferentes estilos de negociación y
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
SLTPSetter - Fijador de StopLoss Take Profit ¿CÓMO FUNCIONA? La gestión del riesgo y de la cuenta es un aspecto muy crítico del trading. Antes de entrar en una posición, usted debe ser plenamente consciente de cuánto va a estar dispuesto a perder tanto en porcentaje como en valor. Aquí es donde SLTPSetter le cubre. Todo lo que necesita hacer es colocar el indicador en el gráfico y PRESIONAR COMPRA O VENTA automáticamente, todos los parámetros necesarios para colocar las operaciones se proporcio
Price move robot
Punza Yannick Kakungula
2.33 (3)
I PRESENT TO YOU THE ROBOT PRICE MOVE IT IS ROBOT FOLLOWS EACH MOVEMENT OF THE PRICE VERY WELL BY PLACING A STOP LOSS AND A TAKE PROFIT FOLLOWING WITH A TRAILLING STOP PERFECT FOR THE PROP FIRM WITH AN OPTION TO PLACE A NUMBER OF STOP LOSS AS THE ROBOT CAN FOLLOW EXAMPLE 5% LOSS TO BE RESPECTED ON EACH TRANSACTION THE ROBOT USES AN INDICATOR THAT FOLLOWS THE PRICE AND THE RSI INDICATOR OVER PERIOD 14 TO LEVEL 30 RECOMMENDATION CURRENCY PAIR: US30, GOLD PERIDO : H1 MINIMUM DEPOSIT: 1000 DO
FREE
RSI Signalz
Gabriel Beaird
RSI Signalz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOW FREE FOR EVERYONE! TUNABLE IN THE INPUT SETTINGS - ENJOY :) (IT DOES NOT TRADE FOR YOU. THIS IS TOO JUST HELP WITH MANUAL TRADING) Fully Automated EA for marking good en
FREE
GOLD ultra scalper
Punza Yannick Kakungula
HELLO EVERYONE I PRESENT YOU A ROBOT THAT I NAME GOLD ULTRA SCALPER IT IS ROBOT TRADING GOLD AND NOT ONLY GOLD IT ALSO TRADE OTHER CURRENCY PAIR STRATEGY: 1. KELTNER CHANNEL ENTRY INDICATOR MY PERIOD: 5 ATR PERIOD: 30 ATR MULTIPLY: 1 2. OSCILLATOR OF ROC OUTPUT INDICATOR FIRST ROC PERIOD: 17
Rango diario
164.33 167.00
Rango anual
122.34 170.99
- Cierres anteriores
- 165.20
- Open
- 165.58
- Bid
- 165.93
- Ask
- 166.23
- Low
- 164.33
- High
- 167.00
- Volumen
- 6.709 K
- Cambio diario
- 0.44%
- Cambio mensual
- -0.99%
- Cambio a 6 meses
- 8.26%
- Cambio anual
- 29.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B