WELL: Welltower Inc
166.48 USD 0.55 (0.33%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WELL hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 166.11 bis zu einem Hoch von 167.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Welltower Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WELL News
Tagesspanne
166.11 167.72
Jahresspanne
122.34 170.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 165.93
- Eröffnung
- 166.76
- Bid
- 166.48
- Ask
- 166.78
- Tief
- 166.11
- Hoch
- 167.72
- Volumen
- 4.857 K
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- -0.66%
- 6-Monatsänderung
- 8.62%
- Jahresänderung
- 29.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K