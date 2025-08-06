Divisas / SUN
SUN: Sunoco LP Common Units representing limited partner interests
49.31 USD 0.99 (1.97%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SUN de hoy ha cambiado un -1.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.28, mientras que el máximo ha alcanzado 50.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sunoco LP Common Units representing limited partner interests. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
49.28 50.14
Rango anual
48.00 59.88
- Cierres anteriores
- 50.30
- Open
- 50.14
- Bid
- 49.31
- Ask
- 49.61
- Low
- 49.28
- High
- 50.14
- Volumen
- 808
- Cambio diario
- -1.97%
- Cambio mensual
- -5.15%
- Cambio a 6 meses
- -15.06%
- Cambio anual
- -7.52%
21 septiembre, domingo