CotizacionesSecciones
Divisas / SUN
Volver a Acciones

SUN: Sunoco LP Common Units representing limited partner interests

49.31 USD 0.99 (1.97%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SUN de hoy ha cambiado un -1.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.28, mientras que el máximo ha alcanzado 50.14.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Sunoco LP Common Units representing limited partner interests. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SUN News

Rango diario
49.28 50.14
Rango anual
48.00 59.88
Cierres anteriores
50.30
Open
50.14
Bid
49.31
Ask
49.61
Low
49.28
High
50.14
Volumen
808
Cambio diario
-1.97%
Cambio mensual
-5.15%
Cambio a 6 meses
-15.06%
Cambio anual
-7.52%
21 septiembre, domingo