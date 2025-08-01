Währungen / SUN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SUN: Sunoco LP Common Units representing limited partner interests
49.31 USD 0.99 (1.97%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SUN hat sich für heute um -1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.28 bis zu einem Hoch von 50.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sunoco LP Common Units representing limited partner interests-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SUN News
- Sunoco LP (SUN) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Sunoco LP schließt Anleihe- und Vorzugsanteilsplatzierungen über 2,9 Mrd. USD zur Finanzierung der Parkland-Übernahme ab
- Sunoco LP completes $2.9 billion debt and preferred unit offerings to fund Parkland acquisition
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.37%
- CrossAmerica Partners: 10% Yield On Fuel Distribution And C-Stores (NYSE:CAPL)
- I Own The Gas Pump With Up To 10% Yields
- Sun Pharma, Lupin push for affordable anti-obesity pills in India - Mint
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.81%
- Parkland (PKIUF): Still Some Meat Left On The Bone From The Sunoco Offer
- Factbox-Indian textiles, jewellery slapped with 50% Trump tariff; pharma, phones exempt
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 1.02%
- AMZA: Examining The Structure And Suitability Of This MLP ETF (NYSEARCA:AMZA)
- European construction stocks slide after James Hardie’s U.S. housing warning
- Is It Worth Investing in Sunoco LP (SUN) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Targa Resources Stock: Is It a Smart Hold in Today's Market?
- Asia stocks: Australia hits new record boosted by banks; Nikkei retreats from peak
- Australia’s Suncorp shares rise on strong FY earnings, share buyback
- Insurer Suncorp’s full-year profit up 8%, announces $262 million share buyback
- Sunoco Misses on Q2 Earnings & Revenues, Raises Distribution
- Sunoco’s ratings confirmed by Moody’s, outlook changed to stable
- Sunoco LP misses Q2 earnings estimates as profit falls sharply
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.31%
- Is It Worth Investing in Sunoco LP (SUN) Based on Wall Street's Bullish Views?
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.82%
Tagesspanne
49.28 50.14
Jahresspanne
48.00 59.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.30
- Eröffnung
- 50.14
- Bid
- 49.31
- Ask
- 49.61
- Tief
- 49.28
- Hoch
- 50.14
- Volumen
- 808
- Tagesänderung
- -1.97%
- Monatsänderung
- -5.15%
- 6-Monatsänderung
- -15.06%
- Jahresänderung
- -7.52%
21 September, Sonntag