KurseKategorien
Währungen / SUN
Zurück zum Aktien

SUN: Sunoco LP Common Units representing limited partner interests

49.31 USD 0.99 (1.97%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SUN hat sich für heute um -1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.28 bis zu einem Hoch von 50.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sunoco LP Common Units representing limited partner interests-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SUN News

Tagesspanne
49.28 50.14
Jahresspanne
48.00 59.88
Vorheriger Schlusskurs
50.30
Eröffnung
50.14
Bid
49.31
Ask
49.61
Tief
49.28
Hoch
50.14
Volumen
808
Tagesänderung
-1.97%
Monatsänderung
-5.15%
6-Monatsänderung
-15.06%
Jahresänderung
-7.52%
21 September, Sonntag