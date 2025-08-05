Divisas / SR
SR: Spire Inc
75.96 USD 0.98 (1.31%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SR de hoy ha cambiado un 1.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 75.30, mientras que el máximo ha alcanzado 76.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Spire Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SR News
- Here's Why Spire (SR) is a Strong Momentum Stock
- Spire Stock: Undervalued And Opportunistic Natural Gas Utility (NYSE:SR)
- Mizuho eleva el precio objetivo de las acciones de Spire a 83 dólares
- Mizuho eleva precio objetivo de Spire a $83 por potencial alcista en Misuri
- Mizuho raises Spire stock price target to $83 on Missouri upside potential
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Capital Investments & Customer Expansion Fuel Spire's Growth
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- Here's Why Spire (SR) is a Strong Value Stock
- BofA cuts Spire rating on Piedmont deal, weak earnings outlook
- BofA Securities downgrades Spire stock rating to Underperform on Piedmont acquisition concerns
- MDU Resources Q2 Earnings Lag, Revenues Rise Y/Y, EPS View Narrowed
- UGI Q3 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Estimates
- Southwest Gas Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Atmos Energy Q3 Earnings Lag Estimates, Revenues Rise Y/Y
- ONE Gas Q2 Earnings Meet Estimates, Revenues Rise Y/Y, EPS View Up
- Spire Q3 2025 slides: Utility returns to profitability, announces $2.48B acquisition
- Duke Energy Q2 2025 slides: strategic transactions to fund $87B capital plan
- Spire Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SR)
- Spire Q3 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Compared to Estimates, Spire (SR) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Spire (SR) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Spire earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
Rango diario
75.30 76.88
Rango anual
61.55 79.81
- Cierres anteriores
- 74.98
- Open
- 75.39
- Bid
- 75.96
- Ask
- 76.26
- Low
- 75.30
- High
- 76.88
- Volumen
- 861
- Cambio diario
- 1.31%
- Cambio mensual
- -0.01%
- Cambio a 6 meses
- -3.01%
- Cambio anual
- 13.22%
