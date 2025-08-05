CotizacionesSecciones
SR: Spire Inc

75.96 USD 0.98 (1.31%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SR de hoy ha cambiado un 1.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 75.30, mientras que el máximo ha alcanzado 76.88.

SR News

Rango diario
75.30 76.88
Rango anual
61.55 79.81
Cierres anteriores
74.98
Open
75.39
Bid
75.96
Ask
76.26
Low
75.30
High
76.88
Volumen
861
Cambio diario
1.31%
Cambio mensual
-0.01%
Cambio a 6 meses
-3.01%
Cambio anual
13.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B