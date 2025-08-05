KurseKategorien
SR: Spire Inc

76.39 USD 0.43 (0.57%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SR hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.55 bis zu einem Hoch von 77.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Spire Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SR News

Tagesspanne
75.55 77.34
Jahresspanne
61.55 79.81
Vorheriger Schlusskurs
75.96
Eröffnung
75.55
Bid
76.39
Ask
76.69
Tief
75.55
Hoch
77.34
Volumen
508
Tagesänderung
0.57%
Monatsänderung
0.55%
6-Monatsänderung
-2.46%
Jahresänderung
13.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K