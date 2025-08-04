Валюты / SR
SR: Spire Inc
74.98 USD 1.29 (1.69%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SR за сегодня изменился на -1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.81, а максимальная — 76.02.
Следите за динамикой Spire Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SR
- Here's Why Spire (SR) is a Strong Momentum Stock
- Spire Stock: Undervalued And Opportunistic Natural Gas Utility (NYSE:SR)
- Mizuho повышает целевую цену акций Spire до $83 на фоне потенциала роста в Миссури
- Mizuho raises Spire stock price target to $83 on Missouri upside potential
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Capital Investments & Customer Expansion Fuel Spire's Growth
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- Here's Why Spire (SR) is a Strong Value Stock
- BofA cuts Spire rating on Piedmont deal, weak earnings outlook
- BofA Securities downgrades Spire stock rating to Underperform on Piedmont acquisition concerns
- MDU Resources Q2 Earnings Lag, Revenues Rise Y/Y, EPS View Narrowed
- UGI Q3 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Estimates
- Southwest Gas Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Atmos Energy Q3 Earnings Lag Estimates, Revenues Rise Y/Y
- ONE Gas Q2 Earnings Meet Estimates, Revenues Rise Y/Y, EPS View Up
- Spire Q3 2025 slides: Utility returns to profitability, announces $2.48B acquisition
- Duke Energy Q2 2025 slides: strategic transactions to fund $87B capital plan
- Spire Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SR)
- Spire Q3 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Compared to Estimates, Spire (SR) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Spire (SR) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Spire earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- NiSource to Release Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
Дневной диапазон
74.81 76.02
Годовой диапазон
61.55 79.81
- Предыдущее закрытие
- 76.27
- Open
- 75.94
- Bid
- 74.98
- Ask
- 75.28
- Low
- 74.81
- High
- 76.02
- Объем
- 750
- Дневное изменение
- -1.69%
- Месячное изменение
- -1.30%
- 6-месячное изменение
- -4.26%
- Годовое изменение
- 11.76%
