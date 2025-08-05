CotationsSections
SR: Spire Inc

76.45 USD 0.06 (0.08%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SR a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.16 et à un maximum de 76.95.

Suivez la dynamique Spire Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

SR Nouvelles

Range quotidien
76.16 76.95
Range Annuel
61.55 79.81
Clôture Précédente
76.39
Ouverture
76.66
Bid
76.45
Ask
76.75
Plus Bas
76.16
Plus Haut
76.95
Volume
462
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
0.63%
Changement à 6 Mois
-2.39%
Changement Annuel
13.95%
20 septembre, samedi