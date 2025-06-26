Divisas / SCS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SCS: Steelcase Inc
16.73 USD 0.15 (0.89%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SCS de hoy ha cambiado un -0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.63, mientras que el máximo ha alcanzado 17.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Steelcase Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCS News
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Steelcase stock hits 52-week high at 17.13 USD
- Concrete Pumping (BBCP) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- El modelo de Valor Razonable de InvestingPro captura una ganancia del 63% en Steelcase
- Modelo de Valor Razonable de InvestingPro captura ganancia del 63% en Steelcase
- InvestingPro’s Fair Value model captures 63% gain in Steelcase
- Trump Launches National Security Probe Into Furniture Imports—Home Furnishing Stocks Plunge After Hours - Arhaus (NASDAQ:ARHS), HNI (NYSE:HNI)
- HNI And Steelcase: Doubling Down On The Office (NYSE:HNI)
- HNI stock falls as Benchmark reiterates Buy rating amid Steelcase acquisition
- HNI Corporation And Steelcase Get Comfy Together (NYSE:HNI)
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Steelcase stock hits 52-week high at 14.76 USD
- Steelcase stock soars after HNI announces $2.2 billion acquisition
- Perfect 10 Portfolio Has Averaged an 18% Return
- Steelcase shareholders approve incentive plan and board nominees at annual meeting
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Steelcase stock holds Buy rating at Benchmark after strong Q1 results
- Steelcase: Management Must Act More Decisively To Fix International Performance (NYSE:SCS)
- Steelcase Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SCS)
- Steelcase Inc. (SCS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Steelcase Q1 2026 beats expectations, stock rises
Rango diario
16.63 17.02
Rango anual
9.31 17.25
- Cierres anteriores
- 16.88
- Open
- 16.85
- Bid
- 16.73
- Ask
- 17.03
- Low
- 16.63
- High
- 17.02
- Volumen
- 2.978 K
- Cambio diario
- -0.89%
- Cambio mensual
- 2.70%
- Cambio a 6 meses
- 51.81%
- Cambio anual
- 24.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B